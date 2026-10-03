Banderazo Pirata: los hinchas de Belgrano hacen temblar Alberdi a la espera del plantel

El Gigante de Alberdi late a puro ritmo celeste en esta tarde de sábado. En medio de un clima de fiesta y expectativa total por el clásico cordobés de este domingo frente a Talleres, miles de hinchas y familias piratas se encuentran en el Estadio Julio César Villagra para vivir en vivo el "Banderazo Gigante" y brindar el último aliento a los jugadores.

Las puertas del estadio se abrieron a las 18 horas con entrada libre y gratuita, y la marea de simpatizantes no para de ingresar. Crece el entusiasmo a cada minuto, ya que a las 19 pasadas está previsto el momento cúlmine de la tarde con la llegada del plantel profesional y el cuerpo técnico para recibir el apoyo cara a cara con su gente.

El operativo de ingreso se desarrolla por distintos accesos: la Tribuna Cuellar (Baja y Alta) ingresa por el portón 14 de calle Hualfin, la Platea Heredia lo hace por el portón 5 de calle Orgaz y la Popular Pirata por los portones 1, 2 y 3 sobre la misma arteria. Cabe recordar que la tribuna Preferencial se encuentra inhabilitada por el montaje del escenario para el concierto de Airbag.

En las inmediaciones del estadio se despliega un fuerte operativo de seguridad con cortes de tránsito vigentes desde las 17 y controles de cacheo en todos los accesos.

Mientras las banderas flamean en las gradas, desde la organización recuerdan que no está permitido el ingreso de pirotecnia, mate, termos, ni alimentos o bebidas particulares, encontrándose habilitadas las cantinas dentro de la cancha.