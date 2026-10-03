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Tiroteo en Los Ángeles deja dos muertos cerca de campus universitario

El hecho ocurrió pasadas las 23 horas en el University Plaza, un centro comercial próximo a la Universidad Estatal de California en Northridge.

03/10/2026 | 15:23Redacción Cadena 3

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Dos muertos tras un tiroteo cerca de una universidad de Los Ángeles, Estados Unidos.

FOTO: Dos muertos tras un tiroteo cerca de una universidad de Los Ángeles, Estados Unidos.

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Buenos Aires, 3 octubre (NA)-- Al menos dos personas murieron y varias más fueron detenidas tras un tiroteo ocurrido el viernes por la noche en un centro comercial cercano a un campus universitario en la ciudad de Los Ángeles, según informaron medios locales.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 23:00 horas (06:00 GMT) en University Plaza, un conocido centro comercial situado a aproximadamente una cuadra de la Universidad Estatal de California en Northridge, según datos proporcionados por la agencia de noticias Xinhua y el diario New York Post.

La Policía llegó al lugar tras recibir informes sobre una gran cantidad de personas y escuchó disparos a su llegada.

Después del tiroteo, decenas de personas fueron detenidas en el exterior de uno de los edificios del centro comercial. Muchos de los detenidos se encontraban en un local cercano al momento de los disparos.

El teniente Guy Golan, del Departamento de Policía de Los Ángeles, identificó a las víctimas como un hombre y una mujer, ambos con edades comprendidas entre 18 y 25 años, según lo reportado por la estación de televisión local KTLA.

Golan también mencionó que las autoridades están buscando a otra posible víctima y que la policía continúa su investigación en el lugar y sus alrededores.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un tiroteo en un centro comercial dejó dos muertos en Los Ángeles.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son un hombre y una mujer de entre 18 y 25 años.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo?
El tiroteo ocurrió poco después de las 23:00 horas del viernes.

¿Dónde tuvo lugar?
El incidente sucedió en el University Plaza, cerca de la Universidad Estatal de California en Northridge.

¿Qué acciones tomó la policía?
La policía detuvo a decenas de personas y continúa investigando el incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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