Primavera y deseo sexual: por qué el bienestar puede favorecer la conexión

La llegada de la primavera puede generar un contexto favorable para el bienestar y, en algunas personas, para una mayor conexión con el deseo sexual. Así lo explicó la psicóloga y sexóloga Analía Vergara al remarcar que no se trata de una reacción automática ni de un fenómeno que alcance a todos por igual.

Más horas de luz, actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza, los colores, los aromas y la temperatura son estímulos que pueden provocar emociones positivas. “Todo esto nos predispone mejor y, en ese contexto, puede aparecer esto de activar un poco más el deseo o las ganas”, señaló en Cadena 3.

Sin embargo, Vergara aclaró que el deseo sexual no depende de una única variable. El estrés, los problemas laborales o económicos, el mal descanso y las preocupaciones cotidianas pueden dificultar tanto la conexión con el placer como el disfrute en general.

“A veces pasa que estamos en una vorágine de obligaciones y la mente no tiene espacio para pensar en algo placentero”, explicó la especialista. En ese sentido, sostuvo que la dificultad no siempre se limita al deseo sexual, sino también a la posibilidad de registrar y habilitar actividades que generen bienestar.

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• El vínculo entre aromas, memoria y emociones

Consultada sobre la influencia de los aromas, Vergara destacó que el olfato tiene una relación particular con la memoria y las emociones, debido a su conexión con el sistema límbico del cerebro.

“Hay muchos aromas que nos recuerdan, por lo general, situaciones placenteras y lindas”, indicó. Por eso, consideró que los perfumes y fragancias pueden incorporarse como parte de un repertorio personal de conexión con el erotismo.

No obstante, advirtió que un aroma por sí solo no genera deseo. “Puedo tener el mejor perfume, pero si no conecto con ese modo erótico, que tiene que ver con estar en calma y conectado con el momento presente, no me va a funcionar”, sostuvo.

La sexóloga diferenció además la sexualidad humana de la conducta reproductiva de los animales. Explicó que, si bien en algunas especies las feromonas cumplen un papel concreto, no está científicamente comprobado que las personas perciban aromas de ese tipo con efectos determinados sobre el deseo.

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• La sexualidad y la calidad de vida

Vergara recordó que la Organización Mundial de la Salud considera a la sexualidad un aspecto fundamental de la vida humana. En esa línea, señaló que una relación positiva y respetuosa con la propia sexualidad forma parte de la calidad de vida.

“No hay una sexualidad perfecta, pero las personas tenemos que aprender habilidades sexuales. Nadie nace sabiendo”, afirmó.

Según la especialista, una vida sexual placentera puede asociarse con efectos favorables en el estado de ánimo, el sistema inmunológico y la salud cardiorrespiratoria. La clave, remarcó, no está en cumplir expectativas externas, sino en poder construir una conexión personal, consciente y respetuosa con el placer.

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Informe de Verónica Maslup.