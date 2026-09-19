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Adolescentes: por qué controlarlos demasiado puede exponerlos a más riesgos

La psicóloga María Scipioni explicó en Cadena 3 por qué los jóvenes necesitan un grupo de pertenencia y advirtió que el control excesivo puede llevarlos a ocultar situaciones más complicadas.

19/09/2026 | 07:03Redacción Cadena 3

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La necesidad de independencia y de pertenecer a un grupo es una parte central de la adolescencia. Frente a ese proceso, los padres deben mantenerse atentos a los posibles riesgos, especialmente en las redes sociales, pero sin ejercer un control que termine por quebrar la confianza con sus hijos.

La psicóloga María Scipioni explicó en diálogo con Cadena 3 que los adolescentes necesitan contar con espacios propios para construir su identidad, ensayar nuevos roles y comenzar a tomar distancia de sus padres.

"Las amistades en la adolescencia son el espacio donde los chicos empiezan a poner en práctica sus nuevos roles y su nueva identidad. Tenemos que respetar esos espacios", señaló.

Scipioni reconoció que la tecnología incorporó nuevas inquietudes para las familias, ya que los jóvenes pueden vincularse con personas que sus padres no conocen. Ante ese escenario, recomendó acompañarlos mediante el diálogo y las preguntas, con interés genuino por lo que hacen, pero sin invadirlos.

"Cuando un adolescente se siente controlado o invadido, empieza a ocultar. Y ahí realmente estamos ante un problema", advirtió. En ese sentido, sostuvo que la principal herramienta de protección es construir un vínculo de confianza que les permita acudir a los adultos cuando una relación, presencial o virtual, les genere incomodidad o malestar.

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La especialista aclaró que acompañar no significa resolver los conflictos por los hijos, sino ayudarlos a desarrollar un pensamiento crítico. El objetivo, explicó, es que puedan distinguir cuáles son los vínculos que los fortalecen y cuáles les hacen daño.

Ese aprendizaje también resulta clave cuando los adolescentes ponen a prueba sus límites sin dimensionar por completo los peligros a los que pueden exponerse. Para Scipioni, los adultos deben reconocer primero las necesidades propias de esa etapa y, desde allí, establecer pautas claras.

"Entiendo que necesiten pertenecer, pero no por formar parte de un grupo tienen que aceptar cualquier cosa", resumió.

Finalmente, aconsejó ampliar las oportunidades de socialización más allá del colegio y las redes sociales. Los clubes, el deporte y las actividades artísticas pueden ofrecer grupos de pertenencia en entornos más cuidados y con presencia adulta.

De ese modo, planteó, las familias pueden respetar la autonomía progresiva de los jóvenes sin desentenderse: acompañarlos, conversar sobre los límites y seguir disponibles para intervenir cuando necesiten ayuda.

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Informe de Verónica Maslup.

Lectura rápida

¿Cuál es la necesidad principal de los adolescentes? La necesidad de independencia y de pertenecer a un grupo.

¿Quién explicó la importancia de los espacios propios en la adolescencia? La psicóloga María Scipioni.

¿Qué deben hacer los padres frente a los riesgos en redes sociales? Mantenerse atentos sin ejercer un control que quiebre la confianza.

¿Cuál es la principal herramienta de protección recomendada? Construir un vínculo de confianza que permita a los adolescentes acudir a los adultos.

¿Qué actividades se sugieren para ampliar las oportunidades de socialización? Clubes, deporte y actividades artísticas.

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