Dietas de moda: cómo podemos comer mejor sin caer en restricciones extremas
La nutricionista María Belén Núñez explicó en Cadena 3 qué precauciones tomar con la dieta keto, por qué el peso no define el estado nutricional y cómo elegir alimentos que ayuden a cuidar el bolsillo.
19/09/2026 | 07:54Redacción Cadena 3
FOTO: Qué podemos comer para alimentarnos un poco mejor. (Foto: ilustrativa)
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Buen día, Argentina
Las dietas que prometen bajar de peso rápidamente y restringen grupos de alimentos pueden deteriorar el vínculo con la comida y resultar difíciles de sostener, advirtió la licenciada en Nutrición María Belén Núñez. La especialista propuso priorizar hábitos cotidianos, alimentos nutritivos y cambios adaptados a las posibilidades de cada persona.
En diálogo con Cadena 3, la integrante fundadora de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR) diferenció el cuidado de la salud de la presión social por alcanzar un determinado cuerpo. Cuestionó las "soluciones mágicas", los productos promocionados para adelgazar y las recomendaciones de influencers sin respaldo científico.
"Lo que importa es el patrón", señaló, en referencia a lo que se come la mayor parte de los días. Explicó que una alimentación saludable se construye con el tiempo y permite la flexibilidad de disfrutar de una reunión familiar o con amigos, sin exigir que todas las comidas sean impecables.
Núñez describió los alimentos reales como aquellos provenientes de la naturaleza y mencionó frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, leche, semillas y frutos secos. Aclaró que la alimentación también debe ser suficiente, accesible y adecuada a la cultura y a las preferencias de cada persona.
"Que sea lo que elegimos y no lo que nos permiten comer o lo que nos imponen comer", expresó. Desde esa perspectiva, remarcó que la nutrición tiene dimensiones culturales, económicas y políticas que exceden el aporte de vitaminas, minerales y otros nutrientes.
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La especialista también cuestionó las estrategias de marketing de los ultraprocesados, especialmente las dirigidas a niños y adolescentes. Señaló que sus sabores, texturas y envases buscan volverlos atractivos y favorecer su consumo, mientras su amplia disponibilidad puede desplazar a otros alimentos.
Al abordar las dietas de moda, se detuvo en la cetogénica o keto, caracterizada por una restricción muy marcada de los carbohidratos. Núñez cuestionó que ese esquema limite alimentos nutritivos, como las legumbres y los granos, y advirtió sobre posibles carencias nutricionales.
"Hay que tomarla con muchísima precaución, hay que hacerla guiada", sostuvo. Consideró que puede ayudar a algunas personas, pero insistió en la necesidad de acompañamiento profesional y cuestionó su sostenibilidad a largo plazo.
En ese punto, remarcó que el peso no alcanza para conocer el estado nutricional: pueden existir deficiencias de micronutrientes en personas con distintas corporalidades. Como ejemplo, mencionó la falta de hierro.
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También alertó sobre la insuficiencia de energía y sus posibles efectos sobre el ciclo menstrual, un vínculo contemplado en las guías de la Sociedad de Endocrinología.
Sobre los medicamentos para bajar de peso, incluidas las inyecciones mencionadas durante la entrevista, sostuvo que su utilización debe responder a una indicación médica y a una evaluación de los antecedentes de salud.
Consultada por el costo de comer mejor, Núñez reconoció que algunos ultraprocesados pueden resultar más accesibles y cuestionó las políticas que, a su entender, dificultan el acceso a alimentos nutritivos. Aun así, enumeró alternativas para reducir gastos.
Entre ellas, recomendó elegir frutas y verduras de estación, comprar en mercados cercanos o a pequeños productores y organizar compras conjuntas entre familiares o vecinos. También mencionó las compras a granel como una estrategia para cuidar el presupuesto.
La nutricionista recordó que los huevos y las legumbres aportan proteínas y pueden ser opciones para quienes no logran acceder a la carne. Además, destacó el papel de las ferias, las huertas comunitarias y las granjas cercanas para apoyar la producción local y reducir costos de traslado y comercialización.
Para iniciar un cambio de hábitos, recomendó acudir a un licenciado en Nutrición matriculado que trabaje con evidencia científica y no prometa resultados de un día para el otro. El acompañamiento, subrayó, debe estar adaptado a la vida cotidiana: "Que dialogue con lo que la persona puede y quiere hacer".
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Entrevista de Carolina Amoroso y Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Qué advierte la licenciada en Nutrición? Las dietas que prometen bajar de peso rápidamente pueden deteriorar el vínculo con la comida.
¿Quién es María Belén Núñez? Es licenciada en Nutrición y miembro fundadora de SANAR.
¿Cuándo se realizó la entrevista? La entrevista se llevó a cabo recientemente con Cadena 3.
¿Dónde se pueden encontrar alimentos nutritivos? En mercados cercanos, pequeños productores y ferias.
¿Por qué se deben cuestionar las dietas de moda? Porque pueden limitar alimentos nutritivos y generar carencias nutricionales.