Tumores ginecológicos en Argentina: 30 diagnósticos diarios y la importancia de la prevención

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- Al abordar el tema del cáncer en las mujeres, la atención suele centrarse en el cáncer de mama, pero hay un grupo de patologías que generan un impacto significativo: los tumores ginecológicos, que abarcan principalmente los de cuello uterino, cuerpo del útero, ovario, vulva y vagina.

Con motivo del Día Mundial de los Tumores Ginecológicos, que se celebra cada 20 de septiembre, se busca aumentar la conciencia sobre estas enfermedades, fomentar su prevención y promover la consulta médica oportuna, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Según las últimas proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), parte de la Organización Mundial de la Salud, Argentina registra anualmente cerca de 4.679 casos de cáncer de cuello uterino, 2.768 de cuerpo uterino, 2.765 de ovario, 372 de vulva y 223 de vagina. En total, esto equivale a aproximadamente 10.800 nuevos casos al año, lo que se traduce en casi 30 diagnósticos diarios.

Las diferencias entre estos tumores son significativas, ya que el cáncer de cuello uterino cuenta con herramientas de prevención efectivas: la infección persistente por ciertos tipos del virus del papiloma humano (VPH) es responsable de casi todos los casos. Existen vacunas contra el VPH y métodos para detectar lesiones precoces, como el test de VPH y el Papanicolaou. En Argentina, la vacuna contra el VPH forma parte del Calendario Nacional de Vacunación.

En contraste, otros tumores presentan retos distintos: el cáncer de endometrio, por ejemplo, tiene como síntoma de alerta más característico el sangrado uterino anormal; especialmente, cualquier sangrado que se produzca después de la menopausia requiere atención médica.

"Mientras el cáncer de mama cuenta desde hace décadas con campañas masivas de concientización y una herramienta de detección ampliamente conocida como la mamografía, y el cáncer de cuello uterino tiene estrategias de prevención como la vacunación y el tamizaje, el cáncer de ovario enfrenta un desafío particular: no existe un método de detección temprana recomendado para la población general asintomática", afirmó el Dr. Augusto Ferreyra Camacho, médico oncólogo clínico del Hospital Universitario Austral.

Por su parte, María de San Martín, directora ejecutiva de la Fundación Donde Quiero Estar (FDQE), enfatizó: "Esto refuerza el valor del acceso a la información. Frente a otros tipos de cáncer, la sociedad ha incorporado mensajes claros sobre prevención y controles, pero en el caso del cáncer de ovario, necesitamos instalar la conversación. No para generar temor, sino para que las mujeres conozcan su cuerpo y sepan que ciertos cambios persistentes merecen una consulta médica sin dilaciones".

El cáncer de ovario también presenta dificultades, ya que sus síntomas pueden ser vagos y confundirse con trastornos digestivos o urinarios. Los síntomas que pueden manifestarse incluyen distensión abdominal, dolor o presión en la zona abdominal o pélvica, sensación de saciedad temprana, cambios en el hábito intestinal y síntomas urinarios.

Los antecedentes familiares juegan un papel importante. Algunas alteraciones genéticas hereditarias, como las asociadas a los genes BRCA1 y BRCA2, pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Por ello, es fundamental informar al médico sobre cualquier antecedente familiar de cáncer de ovario o de mama.

"Una molestia abdominal aislada es muy común y, en la mayoría de los casos, no indica cáncer. Lo que debe preocupar es un síntoma nuevo que aparece de forma reiterada, persiste o se intensifica. En tal caso, se recomienda consultar y no normalizarlo durante meses", advirtió el Dr. Ferreyra Camacho.

Asimismo, De San Martín agregó: "Es necesario que hablar de salud ginecológica deje de ser un tabú. Aún hay mujeres que evitan consultar porque minimizan un sangrado o una molestia pélvica. La concientización también implica derribar barreras y abrir espacios de diálogo que pueden ser cruciales para un diagnóstico temprano".

Además, existen barreras estructurales para acceder a la atención, que la FDQE investiga a través de su Mapeo de Personas con Cáncer (MAPEC). Estas barreras incluyen la distancia a centros especializados, demoras entre la primera consulta y los estudios diagnósticos, dificultades para encontrar especialistas en oncología ginecológica, y el acceso a tratamientos adecuados después de un diagnóstico confirmado.

El abordaje del cáncer ha cambiado significativamente en la última década. Gracias a estudios genéticos sobre biopsias, se pueden identificar características del tumor de ovario. Si bien la cirugía y la quimioterapia siguen siendo fundamentales, hoy hay tratamientos antiangiogénicos y terapias dirigidas para pacientes que recaen tras la quimioterapia.

La innovación comienza con un mejor entendimiento del tumor: pruebas como BRCA, HRD y receptor de folato alfa (FRa) permiten al equipo médico identificar opciones de tratamiento más específicas.

"Hoy contamos con más herramientas que hace años, pero para aprovecharlas es esencial acceder oportunamente al circuito adecuado. Es crucial conocer las alteraciones moleculares para realizar terapias dirigidas, tanto en el diagnóstico de la enfermedad como en su recaída, lo cual se logra mediante pruebas genéticas y moleculares", concluyó el oncólogo.