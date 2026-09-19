¿Las máquinas reemplazarán los oficios? La mirada de la UNC sobre el futuro del trabajo

FOTO: Cuáles son los cursos gratuitos más buscados en la UNC. (Foto: ilustrativa)

La formación en informática, tecnologías y alfabetización digital para el trabajo figura entre las más demandadas este año en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La institución ofrece capacitación gratuita para mejorar las posibilidades de inserción laboral, tanto en relación de dependencia como a través de un emprendimiento propio.

En diálogo con Cadena 3, Damián López Brandenburg, coordinador general de la Secretaría de Extensión de la UNC, explicó que la propuesta está orientada especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social o laboral. “La universidad pública hace un esfuerzo importante para acercar el conocimiento y oportunidades de formación a personas que han quedado fuera de los circuitos educativos tradicionales”, señaló.

Entre las capacitaciones tecnológicas mencionó la reparación de computadoras y celulares, la impresión 3D y la programación. También destacó la demanda de formación en instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

La oferta abarca, además, oficios vinculados con la construcción, como albañilería, construcción en seco, steel framing, electricidad, instalaciones sanitarias y herrería. A esas opciones se suman la instalación de sistemas eléctricos fotovoltaicos y la formación en energías renovables.

Otros campos de capacitación son la gastronomía, la producción alimentaria, la jardinería, la horticultura, el mantenimiento de espacios verdes y el cuidado de personas mayores y de la niñez.

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López Brandenburg precisó que, durante las inscripciones de cada año, se realizan entrevistas para conocer la situación de los aspirantes y evaluar sus condiciones y necesidades de acceso. El objetivo es acercar herramientas a quienes buscan conseguir trabajo o desarrollar una actividad por cuenta propia.

El coordinador también se refirió al impacto de la inteligencia artificial y de otras innovaciones sobre el mercado laboral. Según explicó, la mirada de la universidad es que las carreras tradicionales se transformarán y seguirán siendo necesarias, mientras que los oficios también incorporarán nuevas capacidades.

“No pensamos al oficio tradicional y a la tecnología como dos mundos separados”, afirmó. Como ejemplos, mencionó a un electricista que se capacita para instalar sistemas fotovoltaicos o a una persona dedicada a la carpintería que incorpora herramientas digitales para diseñar muebles.

En ese sentido, planteó que la formación en oficios y las carreras profesionales deben adaptarse a los cambios del trabajo. También explicó que la elección entre esas alternativas depende de las decisiones, las circunstancias y las posibilidades concretas de cada persona.

“Existe una demanda importante para formar personas capacitadas para construir, reparar, instalar, mantener y cuidar”, sostuvo. Aseguró que la UNC mantiene esa capacitación gratuita en un contexto de restricciones presupuestarias.

Para López Brandenburg, el desafío de la universidad incluye preguntarse cómo llega el conocimiento a la sociedad y qué herramientas necesita una persona para desenvolverse en un mercado laboral cambiante. “Los oficios tampoco están desapareciendo, están cambiando”, concluyó.

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Informe de Lucía González.