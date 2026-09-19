Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sabado 19

Los Juegos Suramericanos tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva jornada con actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Habrá partidos, pruebas individuales y varias definiciones por medallas en tiro deportivo, judo, lucha, skateboarding y sóftbol femenino.

En Santa Fe, habrá hockey desde las 10 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, además de tiro deportivo, vela, esquí náutico y balonmano. El tiro tendrá definiciones en rifle 50 metros, escopeta trap y pistola 25 metros, con sus respectivas premiaciones.

Rosario tendrá una agenda amplia desde la mañana. El fútbol masculino tendrá a Paraguay ante Venezuela a las 10 y a Argentina frente a Uruguay a las 15. También habrá natación artística, judo, lucha, gimnasia rítmica y trampolín, rugby 7, vóley femenino y ecuestre.

En lucha libre, la actividad comenzará a las 10 en La Rural Nave B y las finales están previstas para las 17. El judo se desarrollará desde las 10 en Invencible Rosario, mientras que el rugby 7 tendrá encuentros a las 14, 16.42 y 19.24.

Rafaela será escenario de una de las principales definiciones del día con las finales de skateboarding. Las pruebas femeninas comenzarán a las 11.40 y las masculinas a las 14.05, con dos runs y cinco Best Tricks. La premiación está prevista para las 16.30.

En Paraná se definirán las medallas del sóftbol femenino. El partido por el bronce comenzará a las 14 en el Estadio Mundialista de Sóftbol y luego se disputará la final por el oro, seguida por la ceremonia de premiación.

La programación puede sufrir modificaciones. Los horarios y sedes actualizados pueden consultarse en santafe2026.ar. Para ingresar a los escenarios y al Fan Fest es necesario contar previamente con el QR gratuito disponible en el sitio oficial.