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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sabado 19

Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná serán sede de una jornada con fútbol, hockey, lucha, judo, skateboarding y sóftbol, además de varias definiciones por medallas.

19/09/2026 | 08:26Redacción Cadena 3 Rosario

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Deportes en los Juegos Suramericanos.

FOTO: Deportes en los Juegos Suramericanos.

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Los Juegos Suramericanos tendrán este sábado 19 de septiembre una nueva jornada con actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Habrá partidos, pruebas individuales y varias definiciones por medallas en tiro deportivo, judo, lucha, skateboarding y sóftbol femenino.

En Santa Fe, habrá hockey desde las 10 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, además de tiro deportivo, vela, esquí náutico y balonmano. El tiro tendrá definiciones en rifle 50 metros, escopeta trap y pistola 25 metros, con sus respectivas premiaciones.

Rosario tendrá una agenda amplia desde la mañana. El fútbol masculino tendrá a Paraguay ante Venezuela a las 10 y a Argentina frente a Uruguay a las 15. También habrá natación artística, judo, lucha, gimnasia rítmica y trampolín, rugby 7, vóley femenino y ecuestre.

En lucha libre, la actividad comenzará a las 10 en La Rural Nave B y las finales están previstas para las 17. El judo se desarrollará desde las 10 en Invencible Rosario, mientras que el rugby 7 tendrá encuentros a las 14, 16.42 y 19.24.

Rafaela será escenario de una de las principales definiciones del día con las finales de skateboarding. Las pruebas femeninas comenzarán a las 11.40 y las masculinas a las 14.05, con dos runs y cinco Best Tricks. La premiación está prevista para las 16.30.

En Paraná se definirán las medallas del sóftbol femenino. El partido por el bronce comenzará a las 14 en el Estadio Mundialista de Sóftbol y luego se disputará la final por el oro, seguida por la ceremonia de premiación.

La programación puede sufrir modificaciones. Los horarios y sedes actualizados pueden consultarse en santafe2026.ar. Para ingresar a los escenarios y al Fan Fest es necesario contar previamente con el QR gratuito disponible en el sitio oficial.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en los Juegos Suramericanos? Habrá partidos y definiciones en tiro deportivo, judo, lucha, skateboarding y sóftbol femenino.

¿Dónde se realizarán las actividades? Las actividades tendrán lugar en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná.

¿Cuándo se celebran los eventos? La jornada está programada para el sábado 19 de septiembre.

¿Cómo se pueden consultar los horarios y sedes? Los horarios y sedes actualizados pueden consultarse en santafe2026.ar.

¿Por qué es necesario un QR para ingresar? Es necesario contar con el QR gratuito disponible en el sitio oficial para ingresar a los escenarios y al Fan Fest.

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