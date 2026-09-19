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Buen día, Argentina Notas

A 117 días del femicidio de Agostina Vega, habrá una nueva marcha en reclamo de justicia

La movilización comenzará este sábado a las 11 en Juan del Campillo y Avellaneda y llegará hasta la Legislatura. La familia reclama la detención de otros tres presuntos involucrados.

19/09/2026 | 07:16Redacción Cadena 3

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El reclamo por Agostina Vega vuelve a las calles de Córdoba. (Archivo/Cadena 3)

FOTO: El reclamo por Agostina Vega vuelve a las calles de Córdoba. (Archivo/Cadena 3)

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Familiares y allegados de Agostina Vega marcharán este sábado en la ciudad de Córdoba para reclamar justicia por el femicidio de la adolescente, ocurrido hace 117 días.

La concentración comenzará a las 11 en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, a metros de la vivienda de Claudio Barrelier, el principal detenido por el crimen. Desde allí, los manifestantes se movilizarán hasta la Legislatura provincial.

La convocatoria es impulsada por Gabriel Vega, padre de la joven, quien sostiene que la investigación todavía no alcanzó a todas las personas que habrían participado del hecho y reclama la detención de otros tres presuntos involucrados.

"Exigimos justicia completa, porque justicia a medias no es justicia. Queremos a todos los responsables presos. Faltan tres", expresó en Cadena 3 Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, al convocar a la movilización.

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La letrada remarcó que la marcha busca mantener activo el pedido de esclarecimiento total del caso: "Justicia para Agostina y que caigan todos".

La familia también cuestiona la decisión de avanzar con una elevación a juicio que considera prematura. Según planteó, todavía quedan medidas y posibles responsabilidades por investigar en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

La movilización se realizará bajo la consigna "117 días sin Agostina" y tendrá como destino la Legislatura de Córdoba, donde los familiares volverán a exigir que la investigación continúe hasta determinar todas las responsabilidades.

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Informe de Emanuel Manitta.

Lectura rápida

¿Qué sucederá este sábado en Córdoba? Familiares y allegados de Agostina Vega marcharán para reclamar justicia por su femicidio.

¿Quién impulsa la marcha? La marcha es impulsada por Gabriel Vega, el padre de la joven.

¿Dónde comenzará la concentración? La concentración comenzará en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda.

¿Por qué la familia cuestiona el avance a juicio? La familia considera que la elevación a juicio es prematura y que aún hay investigaciones pendientes.

¿Cuál es la consigna de la movilización? La movilización se realizará bajo la consigna "117 días sin Agostina".

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