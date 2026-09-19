Accidente en Liniers: vuelco y rescate tras choque de tres vehículos

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) - Un espectacular siniestro vial se registró alrededor de las 6 de la mañana de este sábado en el barrio porteño de Liniers, cuando un conductor perdió el control de su vehículo a alta velocidad, embistió a dos automóviles que se encontraban estacionados sobre la vía pública y terminó volcando de forma completa.

El hecho fue protagonizado por un Chevrolet Agile color blanco, conducido por un hombre de 43 años. Según relataron testigos presenciales, el automovilista transitaba a alta velocidad por la calle Falcón al momento de perder el dominio del coche.

La maniobra desencadenó una colisión en cadena que involucró al menos a tres vehículos. El Chevrolet Agile embistió en primera instancia a un Renault Sandero color rojo, propiedad de una vecina de la zona, que estaba estacionado sobre la calle.

Producto de la violencia del choque, el Sandero fue desplazado y terminó impactando contra una camioneta Ford color negra, perteneciente a los dueños del supermercado chino ubicado en esa misma cuadra. Tras la colisión, el vehículo del responsable quedó completamente dado vuelta sobre el asfalto.

Debido al estado en que quedó la carrocería, el conductor no pudo salir por sus propios medios y debió ser auxiliado por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes concretaron su rescate.

El automovilista sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue asistido de urgencia en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para una atención de mayor complejidad.

Las autoridades precisaron que no se le realizó el control de alcoholemia en el lugar para priorizar los primeros auxilios e ingresarlo rápidamente al centro asistencial. Sin embargo, vecinos y testigos que presenciaron el hecho indicaron que el hombre se encontraba "visiblemente borracho". Las pruebas toxicológicas y el examen de alcoholemia se llevarán a cabo en el ámbito hospitalario como parte del protocolo judicial.