Condenaron a cuatro años de prisión a Luis Sánchez Loria por comercialización de drogas en Tucumán

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El mayor caso por comercialización de drogas sintéticas investigado en Tucumán termina con una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Luis Sánchez Loria reconoció haber tenido los estupefacientes y acordó entregar 5 millones de pesos y renunciar a otros 6 millones y medio secuestrados.

La investigación comenzó de manera fortuita tras un accidente de tránsito en el que encuentran droga en su mochila.

Luego un allanamiento se terminó secuestrando 458 pastillas de éxtasis, ketamina, LCD y otras sustancias evaluadas en más de 60 millones de pesos.

Informe de Rosalía Cazorla.