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Condenaron a cuatro años de prisión a Luis Sánchez Loria por comercialización de drogas en Tucumán

Luis Sánchez Loria recibe una condena de cuatro años y medio de prisión por la comercialización de drogas sintéticas. La investigación inicia tras un accidente de tránsito.

19/09/2026 | 09:27Redacción Cadena 3

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Condena histórica por drogas sintéticas en Tucumán

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  1.

    Audio. Condenaron a cuatro años de prisión a Luis Sánchez Loria por comercialización de drogas en Tucumán

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El mayor caso por comercialización de drogas sintéticas investigado en Tucumán termina con una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Luis Sánchez Loria reconoció haber tenido los estupefacientes y acordó entregar 5 millones de pesos y renunciar a otros 6 millones y medio secuestrados.

La investigación comenzó de manera fortuita tras un accidente de tránsito en el que encuentran droga en su mochila.

Luego un allanamiento se terminó secuestrando 458 pastillas de éxtasis, ketamina, LCD y otras sustancias evaluadas en más de 60 millones de pesos.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Cuál es el caso principal tratado en el artículo? El mayor caso por comercialización de drogas sintéticas en Tucumán.

¿Quién fue condenado y cuál fue su pena? Luis Sánchez Loria fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

¿Qué acuerdo alcanzó el condenado? Acordó entregar 5 millones de pesos y renunciar a otros 6 millones y medio secuestrados.

¿Cómo comenzó la investigación? Comenzó de manera fortuita tras un accidente de tránsito donde se encontró droga en la mochila de Sánchez Loria.

¿Qué se secuestró durante el allanamiento? Se secuestraron 458 pastillas de éxtasis, ketamina, LCD y otras sustancias evaluadas en más de 60 millones de pesos.

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