Boca se enfrenta a San Lorenzo buscando alargar su impresionante racha sin derrotas

Boca se medirá este domingo ante San Lorenzo en la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la meta de extender su notable invicto.

El partido está programado para las 14:45 y se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro". La transmisión en vivo será a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro designado para este encuentro es Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

El conjunto de Boca llega a este partido en un inmejorable momento, con un impresionante invicto de 13 encuentros, lo que les permite seguir compitiendo en todas las competencias. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ocupan el quinto lugar en la Zona A con 14 puntos, además de luchar por el título de Campeón de Liga en la tabla anual.

En la Copa Argentina, Boca ha llegado a los cuartos de final, donde se enfrentará a Racing, y en la Copa Sudamericana han asegurado su lugar en las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

Por su parte, San Lorenzo se prepara para afrontar su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico, quien debutó el fin de semana anterior en un empate 1-1 como visitante ante Independiente.

El equipo, conocido como el "Ciclón", se encuentra en una situación complicada, ya que ocupa el décimo lugar en la Zona A con solo 11 puntos. Un resultado negativo podría poner en peligro sus posibilidades de clasificar a los playoffs.