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Asesinaron de un disparo a un adolescente de 14 años en Rosario

Ian Guevara fue atacado este sábado alrededor de las 6 en la zona de Siracusa y Ulises. La Fiscalía investiga las circunstancias del crimen y trabaja para identificar a los agresores.

19/09/2026 | 11:12Redacción Cadena 3 Rosario

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Un adolescente de 14 años, identificado como Ian Guevara, fue asesinado de un disparo este sábado por la mañana en la zona de Siracusa y Ulises, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando ingresaron llamados al 911 que alertaban sobre una persona herida de arma de fuego.

Según los primeros indicios, varias personas se encontraron en la vía pública cuando, por motivos que son investigados, la víctima recibió al menos un disparo que le provocó la muerte. La Fiscalía busca determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias que derivaron en el homicidio.

Interviene la fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. La funcionaria ordenó la intervención del gabinete criminalístico para revelar la escena, tomar fotografías, levantar rastros y recoger testimonios de familiares y vecinos.

Además, se dispuso la relevancia de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Hay medidas investigativas en curso para identificar a los agresores y determinar el móvil del homicidio.

Lectura rápida

¿Quién fue asesinado? Un adolescente de 14 años, Ian Guevara.

¿Cuándo ocurrió el asesinato? Este sábado por la mañana, alrededor de las 6.

¿Dónde sucedió el hecho? En la zona de Siracusa y Ulises, en Rosario.

¿Cómo se produjo el ataque? La víctima recibió al menos un disparo en la vía pública, en circunstancias que están siendo investigadas.

¿Por qué se investiga el caso? La Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del homicidio y el móvil detrás del ataque.

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