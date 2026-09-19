Asesinaron de un disparo a un adolescente de 14 años en Rosario

Un adolescente de 14 años, identificado como Ian Guevara, fue asesinado de un disparo este sábado por la mañana en la zona de Siracusa y Ulises, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando ingresaron llamados al 911 que alertaban sobre una persona herida de arma de fuego.

Según los primeros indicios, varias personas se encontraron en la vía pública cuando, por motivos que son investigados, la víctima recibió al menos un disparo que le provocó la muerte. La Fiscalía busca determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias que derivaron en el homicidio.

Interviene la fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. La funcionaria ordenó la intervención del gabinete criminalístico para revelar la escena, tomar fotografías, levantar rastros y recoger testimonios de familiares y vecinos.

Además, se dispuso la relevancia de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Hay medidas investigativas en curso para identificar a los agresores y determinar el móvil del homicidio.