"Los jóvenes regalan más flores que los grandes": cuáles son las más buscadas y cuánto cuestan

Con la llegada de la primavera y la cercanía del Día de los Novios, las flores vuelven a ser uno de los regalos elegidos para agasajar a la pareja. María Eugenia González, titular de Almacén de Flores, trabaja desde hace más de 30 años en el rubro y pertenece a una familia con cinco generaciones dedicadas a la floricultura. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, contó cómo cambiaron los hábitos de consumo y cuáles son las variedades más buscadas.

“Hoy por hoy, los que me regalan flores, aunque ustedes no lo crean, son la gente joven, la gente muy joven, adolescentes, jóvenes entre más o menos 15, 25, 30 años”, explicó González. Según relató, mientras los adultos muchas veces compran por compromiso en una fecha especial, los jóvenes “regalan porque quieren” y se preocupan especialmente por elegir el color del papel, la tarjeta y cada detalle del arreglo.

La especialista también destacó el furor de las flores amarillas alrededor del 21 de septiembre. “Ahora está casi todo colmado por el día 21 de septiembre, el Día de las Flores Amarillas”, señaló, y explicó que la tendencia surgió de las redes sociales y de la influencia de Floricienta. Entre las variedades más solicitadas aparecen los girasoles, los tulipanes y las rosas amarillas. “Hay gente que se acuerda mucho antes, hace un mes mínimo, que ya nos están pidiendo, queriendo hacer pedidos, queriendo dejarlas reservadas”, contó.

En cuanto a los precios, González detalló que existen alternativas para distintos presupuestos. “Para pensar en un ramito mini, que le llamamos un ramo mini o un detalle, a partir de 15 mil pesos”, indicó. Los arreglos medianos rondan los “50 mil, 60 mil pesos”, mientras que los más grandes pueden superar los “100.000 pesos”, dependiendo de la cantidad y el tipo de flores elegidas.

La especialista también brindó algunos consejos para conservar los ramos durante más tiempo. “Está bueno renovar el agua del recipiente cada dos días y cortarle el tallito”, recomendó. Según explicó, una flor puede durar alrededor de una semana y algunas variedades llegan hasta dos semanas. Además, dejó un dato particular sobre los clientes: “La clásica es que el ramo más importante es el ramo para pedir perdón. Y más grande me la mandé, más grande es el ramo, obviamente”.

Entrevista de Jonatan Raimundo.