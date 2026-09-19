Santino Basaldella, el único rosarino con dos medallas de oro: "Hubo días que dormimos en la calle"

Santino Basaldella se convirtió en uno de los grandes protagonistas rosarinos de los Juegos Suramericanos al conseguir dos medallas de oro en stand up paddle y la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. A los 21 años, el deportista celebró sus logros junto a su familia y amigos y destacó lo especial que fue competir en la región. “Es algo único, es hermoso”, expresó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Una de sus victorias tuvo un final ajustadísimo, con apenas dos segundos de diferencia sobre el peruano Ixel, múltiple campeón panamericano. “Las carreras se gana el que llega primero, no el que va primero toda la carrera”, explicó Basaldella sobre una definición que terminó con el rosarino en lo más alto del podio.

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Pero además de las medallas, el gran objetivo que perseguía era conseguir la clasificación a Lima 2027. “Esa era la verdadera medalla para mí, era como lo que soñaba y lo busqué y se dio”, contó. El rosarino explicó que comenzó a trabajar para este objetivo después de los Panamericanos de Santiago 2023 y que ahora buscará seguir peleando por un lugar en el equipo argentino.

Basaldella comenzó con el deporte alrededor de los 14 o 15 años y, con el tiempo, convirtió su pasión en un emprendimiento. Creó Nativo, una escuela donde da clases, vende tablas y organiza eventos y clínicas. Para financiar sus viajes también tuvo que trabajar y buscar distintas alternativas. “He ido a carreras, me acuerdo mi primer mundial, hubo los últimos dos días que con un compañero de equipo íbamos a dormir en la calle”, reveló. Finalmente consiguieron un lugar donde alojarse, pero aquella experiencia quedó como una muestra del esfuerzo necesario para poder competir.

El deportista explicó que las dificultades económicas continúan siendo parte de su carrera. Cuenta con una beca del Comité Olímpico Argentino por sus antecedentes como medallista panamericano, además del respaldo de sponsors privados y de una marca rosarina. También utiliza su escuela y las clínicas que organiza como una forma de generar recursos para viajar: “Siempre trabajando de alguna manera u otra llegamos”, resumió.

Para Basaldella, el río Paraná fue fundamental en su crecimiento deportivo. “El río, qué te puedo decir, lo amo, es mi lugar”, afirmó. Destacó que el entrenamiento en Rosario le permitió competir incluso en el océano y que la ciudad cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar esta disciplina. También valoró el acompañamiento del CREAR, donde entrena junto a otros deportistas: “Gran parte de la medalla le corresponde a ellos”.

Ahora, con dos oros y el pasaje hacia los Panamericanos de Lima 2027, Basaldella busca seguir creciendo y también sumar nuevos alumnos a su escuela. “Viniendo a mi escuela se ponen al lado mío y les voy a enseñar a remar”, invitó. Nativo funciona como uno de sus principales proyectos y recibe personas de todas las edades que quieran iniciarse en el stand up paddle.

Entrevista de Jonatan Raimundo.