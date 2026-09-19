Instituto y Talleres se enfrentan en un clásico de alto voltaje en Alta Córdoba

Instituto y Talleres protagonizan este sábado una nueva edición del clásico en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El compromiso corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura y comenzará a las 21:15 horas, bajo el arbitraje de Darío Herrera.

El cruce podrá seguirse en directo por la pantalla de TNT Sports y por Cadena 3.

Ambas escuadras afrontan el partido en momentos deportivos opuestos. “La Gloria” llega al partido como puntero de la Zona A tras registrar un arranque histórico. El elenco de Diego Flores tiene 19 puntos y está invicto como local. Por el contrario, el conjunto de barrio Jardín marcha en el antepenúltimo escalón del grupo con apenas ocho puntos.

No obstante, ambos equipos llegan con el impulso anímico de haber sumado de a tres durante la jornada anterior. El dueño de casa superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto ante su público. En tanto, la visita doblegó por idéntico marcador a Unión de Santa Fe en el Kempes.

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El ciclo técnico de Omar De Felippe en la “T” intenta consolidar el rumbo luego de un inicio de campeonato irregular bajo el mando previo de Jorge Sampaoli. El triunfo reciente significó un respiro táctico para el plantel matador, que buscará dar la sorpresa frente al equipo con mejor rendimiento del certamen.

En lo relativo al armado del once albirrojo, el entrenador Flores apostaría por el ingreso de Jeremías Lázaro en el frente de ataque en lugar de Jhon Córdoba. Asimismo, la alineación titular registrará la vuelta de Matías Gallardo en la zona de gestación del mediocampo.

Por el lado albiazul, el cuerpo técnico encabezado por De Felippe mantendría la misma estructura táctica que obtuvo la victoria frente al cuadro santafesino. La dupla conformada por Juan Sforza y Federico Fattori continuará en el eje del campo de juego.

La alineación probable de Instituto incluye a Ledesma; Galván, Mosevich y Alarcón; Cerato, Abregú, Gallardo y Sosa; Luna, Tissera y Lázaro. En la vereda de enfrente, Talleres saldría a la cancha con Unsain; Schott, Catalán, Riquelme y Báez; Fattori y Sforza; Depietri, Cristaldo, Morais; y Álvarez Martínez.

Las puertas de la cancha de Instituto albergarán únicamente a la parcialidad local por disposiciones de seguridad. El espectáculo promete máxima intensidad emotiva a raíz del peso propio que arrastran estas instituciones en la historia del fútbol cordobés.

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