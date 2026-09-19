El Tottenham volvió a perder y sigue en la zona de descenso de la Premier League

FOTO: El Tottenham sufre otra derrota y se estanca en la zona de descenso de la Premier League.

El Tottenham no levanta cabeza luego de una temporada 2025/26 pésima, con un arranque de campaña todavía peor en la actual, y cayó por 3-2 con el Aston Villa, por la quinta fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

En un partido que se disputó en el Tottenham Hotspur Stadium, el local comenzó en desventaja con goles de los delanteros Johan Manzambi, Nicolas Jackson y el argentino Emiliano Buendía, y descontó con tantos del volante Conor Gallagher y el defensor Jan Van Hecke.

La derrota sostiene al conjunto del entrenador italiano Roberto De Zerbi en la zona roja, con apenas dos puntos al cabo de cinco encuentros, mientras que los "Villanos" pudieron salir de la misma y sumar su primera victoria del torneo, para alcanzar el 15° lugar con cuatro unidades.

Además, en la continuidad de la jornada, el Arsenal se enfrenta con el Brighton buscando mantener el puntaje perfecto y el Everton recibe al Ipswich Town, con el objetivo de meterse en zona de copas internacionales.

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Tras un primer tiempo en el que primó la falta de efectividad en ambas áreas, la visita abrió el marcador en el tercer minuto de descuento, con una pelota que el volante John McGinn recuperó contra la banda derecha y jugó para Boubacar Kamara, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Manzambi, con su debut goleador en Inglaterra.

Ya en la segunda parte, a los 21 minutos, Nicolas Jackson se asoció sin dejar caer la pelota con el propio Manzambi y, luego de eludir a un rival con un “sombrerito”, cruzó un derechazo bajo para marcar el 2-0.

Cuando 33 minutos pasaban de la segunda parte llegó un gran gol del delantero argentino Emiliano Buendía, que recibió sobre la frontal del área y tuvo espacio para controlar y sacar un remate fulminante, que entró por el ángulo derecho del arquero Antonín Kinsky.

El local alcanzó a maquillar el resultado, y convertir sus primeros goles en el certamen, a partir de un centro atrás empujado por Gallagher en 40 minutos y un buen frentazo de Van Hecke en el séptimo minuto de descuento, aunque no le alcanzó para rescatar un punto.