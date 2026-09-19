Los Alpes en Córdoba: Villa General Belgrano y el secreto de un destino que se disfruta todo el año

*Por Francisco Marchiaro.

¿Se puede viajar a los Alpes en auto? La respuesta es sí. Desde Córdoba alcanza con tomar la ruta hacia Villa General Belgrano, un destino turístico cargado de patrimonio, gastronomía e historia que, desde hace tiempo, demuestra que es mucho más que chocolate, cerveza y arquitectura centroeuropea.

La localidad logró consolidarse como uno de los grandes destinos turísticos de Córdoba y mirar de igual a igual a algunas de las plazas más reconocidas del país. Con tasas de pernoctación y un promedio de reservas anuales que se ubica entre el 55 y el 65%, Villa General Belgrano consiguió algo que no todos los destinos logran: sostener su atractivo más allá de una temporada específica.

Y es que a Villa General Belgrano todas las estaciones del año le quedan bien. El invierno parece potenciar la madera de su arquitectura, los sabores intensos de su gastronomía y la tradición cervecera, mientras que la primavera y el otoño acompañan con temperaturas más amables los paseos y las caminatas. El verano, por su parte, tiene su propia programación y vuelve a modificar el ritmo de la localidad.

Una identidad que se construyó con el tiempo

Antes de ser Villa General Belgrano, la zona era conocida como El Sauce y estuvo vinculada con los pueblos originarios que habitaban el territorio. Más tarde, con la llegada de marineros del Graf Spee en 1939, comenzó a reforzarse esa impronta centroeuropea que con los años terminaría convirtiéndose en uno de sus rasgos más reconocibles.

Sin embargo, la localidad no quedó atada únicamente a esa imagen. Parte de su fortaleza turística está en haber transformado sus tradiciones en grandes acontecimientos capaces de atraer visitantes durante diferentes momentos del año. El Sommerfest acompaña el verano, la Fiesta de la Masa Vienesa y la Fiesta del Chocolate Alpino completan buena parte del calendario y, cuando llegan los primeros días de octubre, la Oktoberfest vuelve a poner a Villa General Belgrano en el centro de la escena.

La Fiesta Nacional de la Cerveza es, probablemente, su celebración más conocida y una de las más importantes de su tipo a nivel internacional, detrás de la original que se realiza en Alemania y de la multitudinaria fiesta de Blumenau, en Brasil.

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Tradición, gastronomía y nuevas propuestas

Uno de los secretos de Villa General Belgrano parece estar justamente en la capacidad de combinar aquello que forma parte de su identidad histórica con nuevas propuestas. En materia gastronómica conviven clásicos como Viejo Munich, Otilia o Ciervo Rojo con espacios más recientes como Casa En Vero o El Taller Napolitano que merece ser mencionada en el podo de las mejores pizzas del país, mientras que la chocolatería fina y la repostería tradicional siguen teniendo un lugar central en establecimientos como La Capilla Vieja.

Ese recorrido gastronómico también permite descubrir pequeños negocios especializados que amplían la experiencia más allá de los platos típicos. Incluso es posible encontrar comercios dedicados a la venta de distintas variedades de hongos, una muestra de la diversidad que fue incorporando la localidad sin perder su perfil original.

La transformación también se percibe en la hotelería. Junto a propuestas clásicas como Berna Hotel & Spa aparecen alternativas más contemporáneas como Boden Hotel, además de alojamientos como Posada del Sauce, que recupera en su nombre aquella denominación original de la zona, y Chamonix Posada & Spa.

En los últimos años también comenzó a crecer con fuerza un turismo vinculado con el bienestar y el descanso. Masajes, spas, circuitos de relajación y propuestas adult only se sumaron a la oferta tradicional y ampliaron el perfil de los visitantes que eligen Villa General Belgrano no solo para recorrer, comer o participar de una fiesta, sino también para detenerse y descansar.

Ese proceso de renovación llevó además a la localidad a convertirse en candidata argentina a los Best Tourism Villages, la iniciativa impulsada por ONU Turismo para distinguir pueblos que preservan su patrimonio y, al mismo tiempo, utilizan el turismo como una herramienta de desarrollo.

Villa General Belgrano conserva la cerveza artesanal, el chocolate, las casas de madera y las tradiciones que construyeron su identidad, pero también incorporó nuevas cocinas, hoteles, experiencias de bienestar y formas distintas de recorrerla. Tal vez por eso consiguió transformarse en un destino que ya no depende únicamente de una fiesta o de una época del año.

Porque se puede llegar buscando una pinta de cerveza, una porción de torta vienesa o una postal centroeuropea y terminar descubriendo patrimonio, gastronomía, arquitectura, descanso y nuevas experiencias. Esa combinación explica, en buena medida, por qué Villa General Belgrano sigue encontrando razones para que el visitante vuelva una y otra vez.

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