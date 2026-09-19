Cerúndolo le da a Argentina un inicio prometedor en la Copa Davis ante Turquía

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) – El tenista argentino Francisco Cerúndolo (23°) logró una victoria ante Yanki Erel (329°) y le otorgó el primer punto a la Selección en la serie contra Turquía, en la Copa Davis.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el primer jugador en el ranking nacional se impuso con un contundente 6-0 y 6-4 en un encuentro que tuvo lugar en el estadio Ruca Che de Neuquén, marcando así la serie de Copa Davis más austral en la historia argentina.

Este triunfo coloca a Argentina en ventaja, ya que busca ganar la serie frente a un oponente de menor categoría, con el objetivo de mantenerse en la máxima división del tenis mundial y aspirar nuevamente al título el año próximo, como lo logró en 2016.

Francisco Cerúndolo mostró un gran nivel desde el inicio y logró superar a Erel, lo que brindó tranquilidad al equipo que es capitaneado por el exjugador Javier Frana.

El tenista, que recientemente alcanzó la cuarta ronda del US Open, su mejor actuación en este Grand Slam, entendió que debía marcar el ritmo del encuentro ante un rival con escasa experiencia en el circuito ATP, quien solo ha disputado seis partidos en el más alto nivel.

Cerúndolo tomó el control del partido desde el comienzo, mostrando precisión con sus golpes y aprovechando los nervios de su adversario, y necesitó solo treinta minutos para lograr tres quiebres y llevarse el primer set.

En el segundo set, Erel mostró una versión mejorada, encontrando soluciones a través de su saque y un ataque más directo. Sin embargo, el argentino se adaptó, estirando los peloteos y buscando mover a su rival con tiros más seguros y menos intensos.

Finalmente, Cerúndolo superó su único break point en contra, quebró en el séptimo juego y selló su victoria con una volea magistral desde la mitad de la cancha, recibiendo el aplauso del público presente en el estadio.

Agencia NA