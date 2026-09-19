La activista iraní Narges Mohammadi denuncia el alto costo de la guerra y la represión en su país

FOTO: La gente es la que paga el precio de la guerra, dice a la AP la activista más destacada de Irán

Los iraníes padecen las consecuencias de la miseria económica y la represión interna, que no dejan "espacio para que la gente respire" tras un año y medio de guerras y las actuales sanciones impuestas por Estados Unidos, afirmó a The Associated Press la activista de derechos humanos más prominente del país.

Narges Mohammadi, de 54 años y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue liberada temporalmente de prisión por razones médicas a principios de este año, luego de desmayarse y ser trasladada a un hospital.

Sus memorias, tituladas "A Woman Never Stops Fighting" ("Una mujer nunca deja de luchar"), fueron escritas mientras estaba encarcelada, y varios fragmentos fueron sacados clandestinamente con la ayuda de otras reclusas. Este mes se lanzan ediciones en francés, alemán y otros nueve idiomas, mientras que las versiones en inglés y farsi se publicarán el próximo año.

En una entrevista realizada por The Associated Press el viernes desde fuera de Irán, Mohammadi destacó que los iraníes enfrentan múltiples crisis, resultado de la guerra actual y el creciente peso de la presión económica. "Es la gente la que está pagando un precio extremadamente alto", subrayó la activista.

Sin embargo, Mohammadi observó que muchos iraníes continúan desafiando en silencio a sus líderes, un cambio que, según ella, se remonta a las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció tras ser detenida por violar el estricto código islámico de vestimenta impuesto por las autoridades.

La publicación de su libro este mes coincide con el aniversario de la muerte de Amini, en un acto de homenaje a su memoria, según indicaron sus representantes. Las ediciones en inglés y farsi se lanzarán en septiembre de 2027 por la misma razón.

"Si sales a las calles, ves una ola de resistencia entre la gente, una ola de conciencia y su determinación de defender sus derechos", comentó Mohammadi, quien añadió que la represión gubernamental se ha intensificado, pero que muchos miembros de una nueva generación más joven "conocen sus derechos" y se mantienen firmes. "Y eso nos da motivos para la esperanza", concluyó.

The Associated Press acordó no hacer preguntas específicas sobre la situación política y los líderes de Irán, debido a preocupaciones sobre su seguridad, aunque Mohammadi habló en términos generales sobre el costo de la guerra.

Durante la entrevista, la activista —quien ha sido encarcelada repetidamente a lo largo de las décadas por defender los derechos humanos y estaba tras las rejas cuando recibió el Nobel— describió su arresto más reciente, su detención y su estado de salud.

Contó que fue golpeada brutalmente por las fuerzas de seguridad al ser detenida en diciembre en la ciudad nororiental de Mashhad. Ella y un grupo de activistas asistían a una ceremonia en honor al abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina. Fue arrestada mientras pronunciaba un discurso público y condenada a 16 años y más de 100 latigazos por su participación en esa concentración. Aunque no ha sido azotada, ha pasado largos periodos en régimen de aislamiento.

"Mi detención realmente fue una amenaza para mi vida", afirmó. "Me lastimaron gravemente la cabeza porque la mayoría de los golpes fueron en la cabeza y, pese a estar en esas condiciones, me mantuvieron dos meses en aislamiento, durante los cuales mi estado fue realmente preocupante".

Perdió el conocimiento el 1 de mayo y fue trasladada a un hospital. Casi 10 días después fue liberada bajo fianza y trasladada a un hospital en Teherán, donde permaneció otras dos semanas.

Logró sacar clandestinamente fragmentos de sus memorias, que había comenzado a escribir en 2019 durante una estancia anterior en la conocida prisión de Evin, donde se mantienen muchos presos políticos. Ese año, había perdido sus notas manuscritas cuando fue trasladada a otro lugar.

Esta vez, dijo, "con la ayuda de otras reclusas, logramos sacar unas cuantas páginas, unas pocas páginas cada vez. Si no fuera por ellas, no habría podido hacerlo".

Sobre su salud, afirmó: "Me estoy recuperando".

La activista relató que, al crecer, se inspiró en las historias de otras mujeres, empezando por la de su madre. "Intenté ponerle una imagen a cada una de ellas: cómo estas mujeres realmente lograron cambiar su mundo, su sociedad, a ellas mismas, a la siguiente generación; hacerlas conscientes, hacerlas resistir".

También recordó "memorias aterradoras" de su infancia durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y cómo desarrolló "un odio hacia la guerra".

"No era más que una niña cuando ocurrió la guerra entre Irán e Irak, pero recuerdo mucha represión, la represión de muchas corrientes y fuerzas políticas, muchas ejecuciones que ocurrieron en el silencio y la oscuridad de Evin y de prisiones en todo el país", señaló.

Recordó su preocupación cuando se enteró de que la prisión de Evin había sido bombardeada durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en 2025, un periodo en el que ella estaba fuera del recinto penitenciario.

"En ese momento, sentí que, en este país, estamos en la intersección de la injusticia, la discriminación, la guerra, el autoritarismo", afirmó. "Todo eso pisotea los derechos humanos de nuestro pueblo".

A Mohammadi le han impuesto condenas que suman 44 años. Ya ha pasado 10 años en prisión, incluidos 161 días en aislamiento. Tiene prohibido viajar al extranjero desde 2009 y no puede reunirse con su esposo y sus dos hijos, que viven exiliados en Francia.

"Mi condena está actualmente suspendida y debo regresar cuando el poder judicial emita la orden", añadió más tarde en un mensaje de texto compartido por su equipo.