Eugenio Zanetti, el gran director de arte argentino, fallece a los 79 años en Buenos Aires

FOTO: Eugenio Zanetti: del Oscar con Robert Downey Jr a su último trabajo para el Teatro Colón.

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- El director de arte Eugenio Zanetti falleció a los 79 años tras sufrir una descompensación; sin embargo, su legado perdura en el ámbito cultural tanto nacional como internacional. Desde que obtuvo el Oscar por su labor en "Restauración", protagonizada por Robert Downey Jr., hasta sus últimos días, cuando estaba involucrado en "Los cuentos de Hoffmann", una nueva producción para el Teatro Colón.

El artista murió al llegar a su hogar en Buenos Aires este viernes, después de haber concluido su jornada en el prestigioso coliseo, donde sintió un repentino malestar físico y, horas después, se produjo su lamentable deceso. El trabajo en el Colón había llevado al cordobés a la capital argentina.

Zanetti había recibido un homenaje en Córdoba a principios de este mes, donde se presentó una muestra inmersiva titulada "Eugenio Zanetti, el hombre que habita muchos mundos". Nacido el 19 de octubre de 1946 en la ciudad cordobesa, desarrolló una carrera que abarcó casi seis décadas, incluyendo cine, teatro, ópera y artes visuales, llevándolo desde Argentina hasta Hollywood.

El director ganó el Oscar a Mejor Dirección de Arte por "Restauración" en 1996, premio que compartió con la decoradora de set, Cindy Carr. La película, dirigida por Michael Hoffman y protagonizada por Robert Downey Jr., consolidó su reconocimiento internacional.

Además, Zanetti fue nominado nuevamente a los premios de la Academia por su trabajo en "Más allá de los sueños", un film protagonizado por Robin Williams y dirigido por Vincent Ward.

Su trayectoria en Hollywood incluyó producciones como "Línea mortal", "El último gran héroe" y "Soapdish", mientras que en el ámbito argentino participó en filmes como "Camila" y "La tregua", ambos nominados al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.

El cordobés también construyó una extensa carrera en teatro y ópera, además de desempeñarse como pintor, dramaturgo y director de cine, teatro y ópera, disciplinas que exploró a través de la creación de espacios y universos visuales.

Comenzó su formación en Córdoba y, a mediados de la década de 1960, se inscribió en el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, experiencia que más tarde se reflejaría en su trabajo de escenografía.

Uno de sus primeros contactos significativos con el cine se dio durante el rodaje de "Medea", de Pier Paolo Pasolini, y sus primeras exposiciones artísticas también se remontan a la década de 1960.

A lo largo de su carrera, recibió varios reconocimientos internacionales, incluyendo premios por su labor en "Some Girls" y "The Power of Darkness", además de un Cóndor de Plata especial en 2010 por su contribución al cine argentino y la proyección internacional de sus profesionales.

Además, Zanetti fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, Córdoba y Los Ángeles, y recibió doctorados honoris causa de diversas instituciones.

En sus últimos días, el director se encontraba trabajando en la producción de "Los cuentos de Hoffmann", de Jacques Offenbach, para el Teatro Colón, donde continuaba su actividad artística.

Poco antes de su fallecimiento, había inaugurado la mencionada muestra que abarca las distintas facetas de su carrera en cine, teatro, ópera y artes visuales.

Durante su discurso al recibir el Oscar por "Restauración", Zanetti había resumido su trayectoria con una frase que perdura como parte de su legado: "Yo seguí mi corazón hasta aquí", instando al público a seguir el suyo.