Una multitud siguió las huellas del Cura Brochero en una histórica peregrinación

FOTO: Arrancó desde muy temprano la peregrinación a Villa Cura Brochero. (Orlando Morales/Cadena 3)

Cerca de 40 mil personas participaron este sábado de la 13.ª Peregrinación “El Camino de Brochero”, una de las manifestaciones de fe más convocantes de Córdoba. Los fieles recorrieron 28 kilómetros entre el paraje Giulio Cesare y Villa Cura Brochero para homenajear a San José Gabriel del Rosario Brochero.

La cifra, difundida por el Gobierno provincial, representó un récord para la celebración religiosa, que reunió a peregrinos llegados desde distintos puntos de Córdoba y del país.

El recorrido atravesó senderos vinculados con la vida y la obra del Cura Gaucho y demandó entre cinco y siete horas. Bajo la consigna “Caminar juntos en oración”, la propuesta combinó espiritualidad, historia y los paisajes de Traslasierra.

Durante la caminata se instalaron puestos de hidratación, asistencia sanitaria y baños químicos. El operativo contó además con la participación de personal municipal y de distintas instituciones.

El gobernador Martín Llaryora acompañó a los peregrinos a su paso por Villa Benegas, uno de los puntos intermedios del trayecto. Allí visitó la capilla de la localidad y participó del descubrimiento de una placa en homenaje al santo cordobés.

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“Esta es una peregrinación que año tras año crece. Por eso estamos trabajando en múltiples obras, entre ellas la señalización del Camino de Brochero y el fortalecimiento del trayecto principal”, afirmó el mandatario.

Llaryora también destacó el crecimiento del turismo religioso y sostuvo que la actividad favorece el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo en la región.

“El Cura Brochero quería que esta zona progresara. Este es su segundo milagro, porque permite generar trabajo, y él quería que los vecinos tuvieran desarrollo, empleo y educación”, expresó.

El gobernador ratificó, además, la intención de posicionar a Córdoba como uno de los principales destinos de turismo religioso de Sudamérica. En ese sentido, señaló que se trabaja para articular infraestructura y servicios a lo largo del recorrido, tomando como referencia experiencias internacionales como el Camino de Santiago de Compostela.

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• La emoción de los peregrinos

Ana María Alaniz, oriunda de Mina Clavero y participante por quinta vez, valoró la asistencia dispuesta a lo largo del camino. “Me siento cada vez más segura de venir porque hay puestos de cuidado en todo el trayecto. Lo hago por mi fe al Curita Brochero. Cada vez que vengo me emociono y me alegra mucho ver tanta gente reunida por él”, contó.

Manuel Crespo, de Córdoba capital, hizo por primera vez el recorrido junto a su familia para cumplir una promesa. “Es increíble la belleza de los paisajes de Traslasierra. También destaco lo bien organizado que está el evento: está planificado para que personas de todas las edades puedan disfrutarlo”, señaló.

Sandra Bustos y Mariela Di Filippo, amigas de Colonia Caroya, también resaltaron el clima de la jornada: “La experiencia es única. Hay una energía hermosa que sentimos todos los peregrinos. Cada año está mejor y eso nos alegra mucho”.

José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado en 2016 y se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina.

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Informe de Orlando Morales.