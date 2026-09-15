En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Promulgaron la ley que declara al Camino de Brochero como patrimonio inmaterial argentino

El Congreso sancionó la Ley 27823, que protege el recorrido brocheriano y declara de interés nacional su alianza estratégica y cultural con la histórica ruta religiosa de España.

15/09/2026 | 07:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.

FOTO: Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Camino de Brochero dio un paso histórico al convertirse oficialmente en patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

A través de la Ley 27.823, promulgada tras la sanción del Congreso, el Estado nacional ratificó la protección de los rituales, peregrinaciones y tradiciones vinculadas a la figura del Santo Cura Brochero en la provincia de Córdoba.

La nueva legislación declara de interés nacional el memorándum de entendimiento que hermana la ruta cordobesa con el emblemático Camino de Santiago de Compostela, en España.

Este acuerdo impulsará la preservación, difusión y desarrollo de actividades de índole religiosa, académica, social y turística entre ambas trayectorias de devoción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para garantizar su puesta en valor, el Poder Ejecutivo nacional coordinará acciones conjuntas con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La normativa busca potenciar el turismo religioso y consolidar el legado de Gabriel Brochero a escala internacional.

Lectura rápida

¿Qué se declaró patrimonio cultural inmaterial?
El Camino de Brochero fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

¿Qué ley promulgó esta declaración?
La Ley 27.823 fue promulgada tras la sanción del Congreso.

¿Cuál es el vínculo internacional establecido?
Se estableció un memorándum de entendimiento entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela.

¿Qué actividades se impulsarán con este acuerdo?
Se impulsarán actividades de índole religiosa, académica, social y turística.

¿Quién coordinará las acciones para su puesta en valor?
El Poder Ejecutivo nacional coordinará acciones con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf