FOTO: Día Internacional de la Democracia: una fecha para reflexionar sobre nuestros derechos

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La democracia es un sistema político y de organización del Estado donde el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce de manera directa o a través de representantes elegidos. Este término proviene de los griegos "demos" (pueblo) y "kratos" (poder o autoridad), lo que se traduce literalmente como "el poder del pueblo" o "el gobierno de los ciudadanos".

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, el cual se celebró por primera vez al año siguiente.

Esta conmemoración busca recordar que la democracia debe centrarse en las personas, ofreciendo una oportunidad para revisar el estado de las democracias a nivel global, impulsar los movimientos democráticos y promover la libertad, la paz y los Derechos Humanos.

La fecha también rememora el 15 de septiembre de 1997, cuando la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, tras diversas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas que iniciaron en 1988, impulsadas por la presidenta Corazón Aquino.

Aquino fue elegida por el pueblo filipino tras la Revolución Pacífica del Poder del Pueblo en 1986, que puso fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Al finalizar la sexta conferencia en Qatar, se decidió promover un día internacional para la democracia, redactando un borrador que fue sometido a la consideración de varios países miembros de la ONU, respetando siempre la sugerencia de la Unión Interparlamentaria de establecer el 15 de septiembre como fecha conmemorativa.

La democracia es un valor universal, pero no existe un único modelo, sino múltiples interpretaciones que comparten principios y valores comunes. Esta diversidad es fundamental para fomentar prácticas que consoliden la cultura democrática y concienticen a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes.

La democracia se reconoce como un ideal universal, siendo uno de los valores y principios fundamentales de las Naciones Unidas. Resulta ser la única herramienta que los gobiernos tienen para garantizar derechos y obligaciones a cada individuo.

Argentina ha disfrutado 43 años de democracia ininterrumpida, tras más de siete años de dictadura cívico-militar. Desde el 10 de diciembre de 1983, el país retomó un sistema político basado en los principios constitucionales, consolidando la democracia como el medio para garantizar y ampliar derechos.

Este hito histórico permitió al pueblo argentino recuperar derechos sociales y políticos, así como la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, participación y la eliminación de la censura.