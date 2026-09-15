Crimen de Camila Vechiarello en San Juan: "Contestó mensajes y posteó fotos luego de matarla"

Hernán Vechiarello, hermano de Camila Agustina Vechiarello, habló sobre el femicidio de la joven rosarina de 26 años ocurrido en Barreal, San Juan, y describió el dolor de una familia que espera la llegada del cuerpo a Rosario. “El cuerpo de Cami está en camino a Rosario”, contó. Su papá y su hermano mayor viajaron para acompañar el traslado por tierra, mientras él permanece en la ciudad junto a su mamá y el resto de sus hermanos.

Hernán fue contundente al hablar de la responsabilidad que le atribuye al hombre detenido por el crimen. “Ante todo duda no hay porque dejó hasta una nota, dejó una nota pidiendo perdón o disculpa”, afirmó. Y agregó, conmovido: “No hay con qué darle, no es puñalada creo que con todo respeto de presunto no tiene nada, es un homicidio terrible y conociendo lo que era mi hermana fue asesinada”.

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El hermano recordó quién era Camila antes del crimen y destacó sus proyectos. “Ella era una aspirante casi consagrada, diría yo, porque le iba más que bien en su nota”, sostuvo. La joven también estaba cerca de terminar la carrera de enfermería y tenía otro interés que la acompañaba desde siempre: “Tenía dos carreras y otra más que era cuidar los animales, una excelente piba con los animales, por la naturaleza”.

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Sobre la relación con el acusado, Hernán contó que la pareja se había casado y que, dentro de la familia, nunca habían recibido señales claras de una situación de violencia. “La verdad que no, nunca”, respondió cuando le preguntaron si Camila les había contado algún episodio preocupante. “No supo cómo transmitirnos lo que estaba pasando”, planteó, y consideró que pudo haber existido una situación de manipulación.

Uno de los aspectos que más impactó a la familia fue lo que ocurrió con el teléfono de Camila después del asesinato. Hernán contó que detectaron mensajes que no parecían escritos por ella y cambios en la forma habitual de comunicarse. “Él tomó el celular y se tomó incluso el trabajo de contestar mensajes, de escribir”, relató. Según explicó, también publicó contenido desde el teléfono de la joven después de matarla: “Posteó fotos después de matarla”.

El hermano también mencionó que la autopsia detectó cortes y lesiones en el rostro de Camila y vinculó ese dato con los celos que, según su interpretación, podrían haber existido. “Eso habla de celos y aparte del teléfono”, sostuvo. En ese sentido, recordó situaciones que antes del crimen habían llamado su atención: “Le manoteaba el teléfono así cuando estaba delante nuestro”.

FOTO: Camila Agustina Vechiarello junto a su pareja.

Hernán también habló de las diferencias en la formación de ambos dentro de Gendarmería. Según contó, Camila tenía buenas calificaciones, mientras que él había sido separado de la fuerza. “Mi hermana, al contrario, tenía más que buenas notas”, afirmó, y consideró que esa diferencia pudo haber generado algún tipo de conflicto. “Todo como que todo atando los cabos, todo hila bien como para llevar a ese puerto”, expresó.

Mientras espera la llegada del cuerpo para despedir a su hermana en Rosario, Hernán intentó describirla más allá de la tragedia. “Mi hermana era una mujer que radiaba una dulzura, una belleza interior como exterior”, dijo. Camila llevaba más de medio año en San Juan y tenía la expectativa de convertirse en gendarme: “Ella ya quería estar en la fuerza”. Ahora su familia espera justicia y acompaña el traslado de una joven a la que, según su hermano, “le arrebató la vida”.

Entrevista de Hernán Funes.