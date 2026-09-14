Lucho Arrieta palpitó en Cadena 3 su show en Quality: “Será súper romántico”

El cantante Lucho Arrieta visitó los estudios de Cadena 3 y palpitó el show que brindará el sábado 3 de octubre a las 20 en Quality.

“Siempre seguiré en la búsqueda de canciones nuevas, nuevas experiencias. Me siento como en casa en Cadena 3”, expresó.

Sobre el espectáculo, adelantó: “El show del 3 de octubre será súper romántico. Tendrá su condimento de folclore, pero todo en torno al piano. A la gente la invitamos a que vaya a pasar un momento de calma el sábado 3 de octubre”.

Su vínculo con la música y la composición

Arrieta también recordó una etapa en la que trabajó como docente. “Fui profe de música en un jardín de infantes. En la sala sos un payaso: los hacés jugar”, contó.

Además, explicó cómo encara su proceso creativo. “Hay dos o tres días de la semana que hago trabajo de oficina: me levanto a componer lo que salga. Escribo una o dos canciones, y si algo sirve le doy una forma, y si no, sigo. Estoy buscando la creatividad”, relató.

Según explicó, tomó esa metodología de otros compositores: “Aprendí de algunos compositores que decían que hacen un laburo de oficina: todos los días componen de cinco a diez canciones, y después le dan forma”.

Su mirada sobre la inteligencia artificial

El cantante también se refirió al uso de la inteligencia artificial en la música y la consideró una herramienta útil para el proceso creativo.

“Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que está buena, que te ayuda en momentos en que no estás inspirado. Es como un asistente”, sostuvo.

Y agregó: “Yo soy fan de alguna inteligencia artificial a la que le pido para escuchar cómo sonaría, que la vista, y hace cosas buenísimas”.

Durante su visita a los estudios de Cadena 3, Arrieta cantó un vals de su cancionero folclórico e interpretó canciones de Valeria Lynch.

Entrevista de Raúl Monti y Geo Monteagudo