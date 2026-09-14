Instituto venció de local a Estudiantes de Río Cuarto y recuperó la punta en soledad de la Zona A
Fue 2-1 en Alta Córdoba. Cerato y Mosevich anotaron los goles de “La Gloria”. “El León del Imperio” descontó gracias a un tanto en contra del arquero Ledesma. El equipo albirrojo suma 19 unidades y lidera su grupo.
14/09/2026 | 23:50Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" ganó ante su público y volvió a lo más alto de su grupo.
FOTO: Los jugadores de "La Gloria" festejan el gol de la victoria.
FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio", frente a frente en Alta Córdoba.
Instituto venció este lunes a la noche a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1 y recuperó la punta en soledad de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido, válido por la novena fecha del Torneo Clausura, se disputó en el estadio “Monumental” de Alta Córdoba y fue arbitrado por Luis Lobo Medina.
El conjunto albirrojo se puso en ventaja con un gol del lateral Giuliano Cerato, a los cinco minutos del segundo tiempo.
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TREMENDO ERROR DE BRUERA Y GOL DE INSTITUTO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2026
Cerato sacó un disparo de lejos y el arquero de Estudiantes de Río Cuarto no la pudo controlar.
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A los 27 del mismo parcial, Leonel Mosevich amplió la diferencia y puso el 2 a 0 a favor del equipo local.
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MOSEVICH PUSO EL 2-0 PARA INSTITUTO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2026
El defensor de la Gloria metió un buen derechazo y puso el segundo ante Estudiantes de Río Cuarto.
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Por su parte, “El León del Imperio” descontó, a los 29 minutos del complemento, a través de un gol en contra del arquero Marcos Ledesma.
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ESTUDIANTES DESCONTÓ RÁPIDO ANTE INSTITUTO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2026
Luego de una serie de rebotes en el área, Ledesma no pudo detenerla y la mandó al fondo del arco.
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Con ese resultado, el equipo de Diego Flores suma 19 unidades y es el único puntero de la Zona A. Le siguen Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, ambos con 17.
En la próxima fecha, “La Gloria” se medirá con Talleres, el sábado a las 21.15.
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Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Instituto ganó el partido contra Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles de Instituto fueron anotados por Giuliano Cerato y Leonel Mosevich, mientras que Matías Valenti descontó para Estudiantes de Río Cuarto.
¿Cuándo se disputó el partido?
El partido se disputó este lunes a la noche.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El encuentro se jugó en el estadio “Monumental” de Alta Córdoba.
¿Cuál es la posición de Instituto en la tabla?
Instituto es el único puntero de la Zona A con 19 unidades.