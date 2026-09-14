Instituto venció de local a Estudiantes de Río Cuarto y recuperó la punta en soledad de la Zona A

FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio", frente a frente en Alta Córdoba.

FOTO: Los jugadores de "La Gloria" festejan el gol de la victoria.

FOTO: "La Gloria" ganó ante su público y volvió a lo más alto de su grupo.

Instituto venció este lunes a la noche a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1 y recuperó la punta en soledad de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, válido por la novena fecha del Torneo Clausura, se disputó en el estadio “Monumental” de Alta Córdoba y fue arbitrado por Luis Lobo Medina.

El conjunto albirrojo se puso en ventaja con un gol del lateral Giuliano Cerato, a los cinco minutos del segundo tiempo.

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TREMENDO ERROR DE BRUERA Y GOL DE INSTITUTO



Cerato sacó un disparo de lejos y el arquero de Estudiantes de Río Cuarto no la pudo controlar.



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A los 27 del mismo parcial, Leonel Mosevich amplió la diferencia y puso el 2 a 0 a favor del equipo local.

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MOSEVICH PUSO EL 2-0 PARA INSTITUTO



El defensor de la Gloria metió un buen derechazo y puso el segundo ante Estudiantes de Río Cuarto.



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Por su parte, “El León del Imperio” descontó, a los 29 minutos del complemento, a través de un gol en contra del arquero Marcos Ledesma.

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ESTUDIANTES DESCONTÓ RÁPIDO ANTE INSTITUTO



Luego de una serie de rebotes en el área, Ledesma no pudo detenerla y la mandó al fondo del arco.



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Con ese resultado, el equipo de Diego Flores suma 19 unidades y es el único puntero de la Zona A. Le siguen Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, ambos con 17.

En la próxima fecha, “La Gloria” se medirá con Talleres, el sábado a las 21.15.

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