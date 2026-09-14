Tras un malestar cardíaco, "Teté" Quiróz fue dado de alta y regresó a Rafaela

El entrenador de Atlético de Rafaela, Fernando Quiróz, recibió el alta médica este lunes al mediodía luego de permanecer internado en una institución sanatorial de Jujuy a raíz de un malestar físico ocasionado por una alteración del ritmo cardíaco.

Según informó Atlético de Rafaela a través de sus redes sociales, el episodio se produjo en la previa del encuentro que la “Crema” disputó el domingo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ante la situación, el cuerpo médico tomó la decisión de trasladar al director técnico a un sanatorio para realizar los estudios correspondientes y mantenerlo bajo control.

El parte oficial señaló que Quiróz permaneció internado hasta el mediodía de este lunes, momento en el que fue dado de alta luego de revertir el cuadro que había motivado su ingreso.

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PARTE MÉDICO DE FERNANDO QUIRÓZ



Tal como se informó anteriormente, en la previa del partido del día domingo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Fernando Quiróz presentó un malestar físico ocasionado por una alteración del ritmo cardíaco.



Esto motivó la decisión médica de… pic.twitter.com/or9yzujK8m — Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) September 14, 2026

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Durante su permanencia en Jujuy, el entrenador estuvo acompañado por el doctor Diego Drubich, integrante del cuerpo médico de Atlético de Rafaela. Ambos emprendieron el regreso hacia Rafaela durante la tarde de este lunes.

Desde la institución rafaelina también expresaron su agradecimiento al cuerpo médico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la predisposición y a los profesionales del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario por la atención brindada al futbolista.