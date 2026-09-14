Instituto quiere recuperar la cima de su grupo ante Estudiantes de Río Cuarto en un duelo cordobés

FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio" volverán a verse las caras.

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Instituto busca este lunes recuperar la cima de su grupo cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo cordobés que le baja la persiana a la Fecha 9 del Torneo Clausura.

El partido se disputa, desde las 21.15, en Alta Córdoba, con transmisión de Cadena 3.

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Si consigue un triunfo, “La Gloria” quedará como líder en soledad.

Por su parte, “El León del Imperio” atraviesa una situación comprometida con el descenso y llega al encuentro urgido por conseguir una victoria.

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