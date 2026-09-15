Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a una velocidad de 1.79 m/s desde el noroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la percepción térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el pronóstico extendido, el miércoles 16 de septiembre se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 7° y 22°. El jueves 17, las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando una mínima de 10° y una máxima de 24°, también con cielo despejado. El viernes 18, se prevé un clima similar, con mínimas de 11° y máximas de 23°, aunque el cielo comenzará a nublarse nuevamente.

Finalmente, el fin de semana se presentará con temperaturas más cálidas, alcanzando mínimas de 15° y máximas de 28° el sábado, bajo un cielo mayormente despejado. Este cambio en las condiciones meteorológicas sugiere un leve ascenso en las temperaturas, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren climas más cálidos.