Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, el clima en Rosario se caracterizará por temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La mínima se registrará en 9° y la máxima alcanzará los 23°. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un cielo con broken clouds, una temperatura de 9°, y una sensación térmica de 8°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que indica un ambiente algo húmedo, pero sin probabilidades de lluvias. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el noroeste.

Durante el día, se espera que el viento mantenga su intensidad, contribuyendo a una sensación térmica agradable. La presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa, lo que es un indicativo de estabilidad en la atmósfera. Las condiciones son propicias para una jornada tranquila y sin contratiempos climáticos.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 21°, con cielo despejado. Para el jueves 17, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 25°, también con cielo claro. El viernes 18, las temperaturas oscilarán entre 11° y 22°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el sábado 19 se prevé un aumento en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 28°, manteniendo un cielo mayormente nublado.