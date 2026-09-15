Jensen Huang, CEO de NVIDIA, se conecta en vivo con Trump y revela un curioso teléfono

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, acaparó la atención en la conferencia All-In celebrada en Los Ángeles, donde recibió una llamada en vivo del expresidente Donald Trump. Sin embargo, no fue solo la conversación lo que sorprendió, sino el dispositivo que utilizó para contestar: un Samsung Galaxy Fold 8.

La llamada se produjo mientras Huang se encontraba en el escenario y, tras contestar, ambos discutieron sobre la seguridad en inteligencia artificial (IA). Durante la charla, Trump se mostró escéptico respecto a las preocupaciones sobre los riesgos asociados con esta tecnología, describiéndolas como un "hoax". Según Trump, la IA es una tecnología tan trascendental que no puede ser detenida, afirmando que es "más grande que Internet".

Huang, vestido con su icónico abrigo de cuero de caimán, hizo comentarios sobre la reacción del público, indicando que miles de personas aplaudían durante su diálogo con Trump. Sin embargo, se planteó la pregunta de si Huang realmente comparte la opinión de Trump, ya que el modelo de negocio de NVIDIA depende en gran medida de que los laboratorios de IA adquieran más chips. A pesar de que la acción de NVIDIA ha crecido un 33% en el último año, su valor cayó algunos puntos porcentuales el día de la llamada.

En un giro adicional, se corrigió un error en la cobertura inicial de la noticia, que había identificado incorrectamente el teléfono de Huang como un iPhone Duo, cuando en realidad era el Samsung Galaxy Fold 8. Este detalle fue eliminado en las actualizaciones posteriores del artículo.