Un engaño letal en el mercado negro: revelan la causa de la muerte de Hayden Panettiere

Nuevos y estremecedores detalles salieron a la luz en torno a la trágica muerte de la actriz Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

Según revelaron fuentes policiales al portal especializado TMZ, la estrella de 36 años falleció tras ingerir una sustancia adulterada con fentanilo, un potente opioide sintético, que le fue suministrada bajo la apariencia de un analgésico recetado.

Las pesquisas judiciales señalan que la protagonista de Héroes y Nashville mantenía un vínculo fluido con un proveedor ilegal de medicamentos en Los Ángeles.

Los informes indican que consumió varias dosis adquiridas a través del mercado negro durante un vuelo desde California hacia Carolina del Sur, un día antes de su deceso.

Actualmente, la Administración de Control de Drogas (DEA) rastrea las comunicaciones de la artista para identificar al comerciante y determinar el origen del fármaco letal.

El triste desenlace se produjo en el departamento del complejo Judson Mill Lofts, donde se alojaba junto a su pareja, Brian Hickerson. Fue el hermano de este último, Zach, quien descubrió a la actriz inconsciente en una silla de la sala y alertó de inmediato al 911.

En un intento desesperado por salvarla, su novio le aplicó Narcan —un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides—, pero los esfuerzos resultaron en vano.

Los servicios de emergencias intentaron maniobras de RCP durante más de media hora, declarando el fallecimiento de Panettiere a las 14:32.

Mientras se aguardan las conclusiones toxicológicas finales, las autoridades centran el expediente bajo la hipótesis firme de un envenenamiento por estupefacientes adulterados.

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