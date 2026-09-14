Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 53%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1024 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 53%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la jornada. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con un clima más cálido. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El miércoles 16, se espera una mínima de 6° y una máxima de 21°, también con cielo claro. Para el jueves 17, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 24°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 18 se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado.