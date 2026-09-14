Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 14 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 52%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 52%, y no se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con un clima más cálido. El martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 16, la mínima será de 7° y la máxima de 22°, manteniendo el cielo claro. Para el jueves 17, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 18, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo nublado.