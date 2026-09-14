Las Leonas inician con un triunfo arrollador ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026

FOTO: Las Leonas debutaron con un aplastante 14-0 frente a Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026.

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El seleccionado de hockey femenino, actual campeón del mundo, se presentó en los Juegos Suramericanos 2026 con una impresionante victoria sobre Paraguay, marcando un contundente 14-0 en la primera jornada de la fase clasificatoria.

Zoe Díaz abrió el marcador a los 4 minutos y luego anotó su segundo gol a los 22. Brisa Bruggesser también brilló, anotando dos goles a los 19' y 25'. Por su parte, Catalina Andrade sumó dos tantos más a los 28' y 54', mientras que Milagros Alastra y Pilar Palacios contribuyeron con dos goles cada una, a los 45' y 60', y 11' y 41', respectivamente. Finalmente, Lara Casas destacó con un hat-trick, anotando a los 14', 21' y 53', mientras que Lourdes Pisthon completó la goleada con un gol a los 27'.

Las Leonas, que recientemente se consagraron campeonas, iniciaron su camino hacia la final de los Juegos Suramericanos con este resultado contundente, demostrando su calidad y respeto por el rival, reafirmando su estatus como campeonas mundiales en hockey femenino.

El equipo, dirigido por Juan Martín "Gato" López, dominó el partido de principio a fin. El primer gol llegó gracias a Zoe Díaz, quien desvió un tiro de Brisa Bruggesser, seguido rápidamente por un gol de Pilar Palacios a los 11 minutos, que amplió la ventaja.

Lara Casas fue la encargada de convertir el tercer gol mediante un córner corto, marcando el inicio de una verdadera exhibición de hockey por parte de las campeonas.

En el segundo cuarto, Bruggesser volvió a aparecer con dos goles a los 4' y 11', mientras que Díaz y Casas también anotaron, llevando el marcador a 9-0 al finalizar la primera mitad.

A los 11 minutos del tercer cuarto, Pilar Palacios anotó el décimo gol y Milagros Alastra sumó otro a los 15'. La destacada actuación de Lara Casas, Palacios y Alastra selló el impresionante debut en esta competencia que se lleva a cabo en Santa Fe.

El próximo desafío para el equipo argentino será contra Uruguay, que también llega con una gran victoria, habiendo goleado 12-0 a Perú. Este encuentro se disputará el martes 15 a las 16:00.