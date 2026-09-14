Con la ilusión a flor de piel, Boca se prepara para visitar a San Pablo en busca de las semis

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Boca se prepara para visitar este martes al San Pablo en Brasil, en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo del equipo es conseguir un lugar entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El partido está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, con transmisión de Cadena 3. El árbitro designado para el encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el VAR estará bajo la supervisión de su compatriota Leodán González.

El equipo argentino llega a este crucial encuentro tras haber logrado un importante triunfo 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera. El único gol del encuentro fue anotado por el uruguayo Miguel Merentiel.

Con este resultado, el "Xeneize" dio un paso significativo en su intento de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, algo que no logra desde la edición de 2014. En la liga local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena también se encuentran en un buen momento, habiendo goleado 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que los posiciona en la pelea por el título de Campeón de Liga.

En cuanto a su rival, el San Pablo, ha tenido un desempeño complicado recientemente. Además de la derrota en el partido de ida contra Boca, el equipo brasileño perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras en el Brasileirao, lo que los ha dejado en la undécima posición de la tabla.