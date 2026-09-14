Consejos para lavar ropa: ¿Cuándo usar agua fría y qué prendas evitar en caliente?

Al momento de hacer la colada, el agua caliente suele ser valorada por su capacidad para mantener los blancos brillantes, eliminar bacterias de sábanas y toallas, y desinfectar prendas muy sucias. Sin embargo, no siempre es la mejor opción para todos los tipos de ropa. El agua caliente puede ser más agresiva, provocando el encogimiento de ciertas fibras, el desvanecimiento de colores vivos e incluso fijando algunas manchas.

Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, "el agua fría es a menudo la opción más suave, ya que es menos probable que cause la transferencia de tintes, el encogimiento de fibras o la degradación de materiales elásticos". Además, los avances en los detergentes modernos permiten eliminar eficazmente muchas manchas cotidianas en agua fría, lo que significa que no se sacrifica el rendimiento de limpieza en la mayoría de las coladas rutinarias.

Antes de elegir la temperatura para tu próxima carga de ropa, es recomendable revisar la siguiente lista de prendas que deben lavarse siempre en agua fría, según los expertos.

Colores oscuros o brillantes

Si alguna vez has mezclado accidentalmente una prenda oscura en una carga de blancos, ya sabes a qué nos referimos. Lavar ropa vibrante en agua caliente puede causar que el color se destiña y, como resultado, se transfiera a otras prendas. Por esta razón, es mejor lavar estas piezas en agua fría. "Las prendas oscuras o de colores brillantes son candidatas ideales porque el agua fría ayuda a minimizar la transferencia de color y el desvanecimiento", explica Pinsonnault.

Prendas delicadas

El agua fría es más suave con tejidos delicados como el encaje, la seda y el satén. Al lavar estos artículos, es recomendable utilizar una bolsa de malla para evitar enganches y verificar la configuración de tu máquina para un ciclo delicado.

Ropa deportiva

La ropa deportiva suele estar fabricada con materiales que pueden perder su elasticidad si se lavan repetidamente en agua caliente. "Las prendas que contienen spandex o elastano se benefician de temperaturas más frescas, lo que ayuda a preservar la elasticidad y extender la vida del tejido", señala Pinsonnault. Si te preocupa el olor de la ropa de gimnasio, puedes pretratarla o usar un detergente adecuado para eliminar olores. La mayoría de los detergentes pueden manejar prendas muy sucias, incluso en un ciclo de agua fría.

Trajes de baño

Los trajes de baño deben tratarse como las prendas delicadas para evitar el desvanecimiento del color, la transferencia y la formación de bolitas. Al igual que la ropa deportiva, los trajes de baño suelen estar hechos de materiales sintéticos que pueden estirarse si se lavan en agua caliente de forma repetida.

Tejidos de punto

Las prendas de punto requieren una conservación cuidadosa y deben lavarse siempre en agua fría, especialmente aquellas hechas con fibras delicadas como la lana, que pueden perder su forma y suavidad de lo contrario. "Los suéteres de punto son otro buen ejemplo, ya que el agua tibia o caliente puede contribuir al encogimiento o distorsión", aclara Pinsonnault. Lavar los tejidos de punto en agua fría mantendrá sus fibras intactas. Para mayor seguridad, es recomendable dar la vuelta a estas prendas antes de meterlas en la lavadora.

Prendas manchadas

No todas las manchas saldrán después del lavado, pero el agua fría es el punto de partida más seguro. El agua caliente puede, a veces, hacer que ciertas manchas no tratadas se fijen, mientras que el agua fría trabaja para levantarlas.

Denim

Existen varias razones clave por las que el denim debe lavarse en agua fría. En primer lugar, el agua caliente puede provocar el desvanecimiento del color y la transferencia, atenuando tus jeans oscuros favoritos. Además, al estar expuestas al calor, las fibras del denim pueden encogerse con el tiempo. Los jeans o chaquetas de denim son un básico diario para la mayoría de las personas. Estos artículos de comodidad que se usan una y otra vez se conservan mejor con agua fría, ya que es más suave con la mayoría de las telas.