Trump anuncia acuerdo entre Kiev y Moscú para cesar ataques a objetivos energéticos

FOTO: Esta clase de objetivos no será más apuntada por Kiev y Moscú, según Trump.

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Moscú y Kiev han llegado a un acuerdo para no llevar a cabo ataques contra objetivos energéticos. En su cuenta de Truth Social, Trump expresó: "Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!", según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el mandatario estadounidense destacó que el incremento del precio mundial del diésel se atribuye principalmente al conflicto en Ucrania, desestimando otras causas como la situación en Irán.

Llamamiento de Trump

En una declaración anterior, Trump instó a Volodímir Zelenski a detener los ataques a las instalaciones de combustible diésel en Rusia. "No queremos que ataque el combustible diésel", manifestó, indicando que la Administración de los Estados Unidos había discutido esta cuestión con Zelenski.

El presidente estadounidense argumentó que los ataques de Ucrania contra las instalaciones rusas de combustible están generando escasez.

Desde el Kremlin, se recibieron con optimismo las declaraciones de Trump, resaltando que "cualquier llamado al régimen de Kiev para cesar los ataques contra la infraestructura económica civil es bienvenido".

En julio, Rusia había implementado restricciones a la exportación de diésel para asegurar el abastecimiento interno, tras los ataques con drones ucranianos a sus refinerías. Esta prohibición permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de este año.

El problema del diésel

Recientemente, el precio del diésel en los Estados Unidos alcanzó un récord histórico de seis dólares por galón (3,79 litros), según el servicio GasBuddy, que monitorea los precios de los combustibles. En comparación, el precio promedio del año anterior fue de 3,70 dólares.

Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos, vinculó este aumento de precios con los ataques ucranianos a las refinerías rusas y las políticas de la administración del expresidente Joe Biden. "El diésel se ha visto afectado por muchos factores, pero el principal ha sido la destrucción de las refinerías rusas por parte de Ucrania", afirmó.

En Europa, las reservas de diésel se encuentran cerca de sus niveles más bajos en años, de acuerdo con un análisis de Morgan Stanley, tal como reporta el sitio Actualidad RT.