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Encontraron muerta a una joven actriz de cine para adultos

Hana Kuraki, de 25 años, fue encontrada en un departamento en Tokio. La policía investiga las causas del deceso en medio de versiones de violencia de género.

14/09/2026 | 13:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Hana Kuraki tenía 25 años.

FOTO: Hana Kuraki tenía 25 años.

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La industria del entretenimiento japonés se encuentra en conmoción tras la muerte de la actriz de cine para adultos Hana Kuraki, de 25 años. 

La artista fue encontrada sin vida este sábado en un departamento de la zona nocturna de la capital nipona, inmueble que estaba alquilado a nombre de Shota Taira, un reconocido anfitrión del ambiente nocturno local.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por una amiga de la joven, quien dio aviso al empresario Sakito, dueño de clubes de la zona. 

Fue el propio empresario quien confirmó el deceso mediante una publicación en redes sociales, donde reveló que permaneció en la escena hasta la llegada de los peritos judiciales. 

Si bien la policía y la agencia de representación de la artista no emitieron aún un comunicado oficial sobre la causa de muerte, en las últimas horas cobraron fuerza hipótesis sobre un posible suicidio o un desenlace derivado de un contexto de violencia doméstica.

La carrera de Kuraki se encontraba en ascenso desde su debut en el sello exclusivo S1 en mayo de 2024, habiendo publicado un fotolibro y con una participación confirmada para la Taiwan Adult Expo 2026

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, su trayectoria sufrió una interrupción en junio pasado debido a graves lesiones en el rostro y la mandíbula. Aunque la actriz atribuyó las heridas a un accidente de tránsito, trascendieron versiones que vinculaban el hecho a un violento episodio con Taira a bordo de un vehículo de alta gama, sumado a presuntos acuerdos extrajudiciales por agresiones.

Mientras los investigadores reconstruyen las últimas horas de la joven, el caso volvió a encender las alarmas en el país asiático sobre las complejas dinámicas de dominación y manipulación que rodean al circuito de entretenimiento para adultos y a los clubes de anfitriones nocturnos, un ámbito recientemente regulado por la legislación local para frenar situaciones de coerción.

Lectura rápida

¿Quién es la actriz fallecida? La actriz de cine para adultos fallecida es Hana Kuraki, de 25 años.

¿Dónde fue encontrada? Fue encontrada sin vida en un departamento de la zona nocturna de Tokio.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El hallazgo del cuerpo ocurrió este sábado.

¿Cuál es la causa de muerte? No se ha confirmado oficialmente, pero se investigan hipótesis de suicidio y violencia doméstica.

¿Qué impacto tuvo su carrera? La carrera de Kuraki estaba en ascenso, con un debut en S1 y participación confirmada en la Taiwan Adult Expo 2026.

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