Belgrano: sin acuerdo en la audiencia, la oposición insiste en la impugnación

Posteriormente a la resolución de Inspección de Personas Jurídicas, se produjo una audiencia entre las partes en donde no hubo conciliación ya que dirigentes y socios enrolados del lado del frente no llegaron a acuerdo alguno.

El cónclave se llevó a cabo en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación, a cargo del juez Eduardo Chiavassa.

Se divisó la presencia de figuras como Diego Merlino, Diego Funes, Pablo Siciliano y Héctor Baistrocchi, en el mostrador opuesto al grupo encabezado por Luis Fabián Artime.

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FOTO: Sin acuerdo en la audiencia

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Martina Masriera, abogada de los socios del club que pidieron la suspensión de la asamblea, dijo a Cadena 3 que “El juez planteó si había alguna posibilidad de acercamiento de partes. Nosotros sostenemos que es fundamental el respeto por el Estatuto, que además es claro exigiendo el quórum del 25% y no cabe interpretación. La comisión directiva habla de interpretación y cuando la ley es clara, no se requiere interpretación… Cualquier cuestión es interpretable pero para algo existen las normas claras para que el socio llegue a una votación, sabiendo qué está votando”.

Masriera adelantó que el grupo opositor sostendrá el cumplimiento de la ley: “Hay un padrón de 20 mil a 30 mil socios que no fue agregado. IPJ sostuvo que no expedirá sobre el fon de la cuestión y quieren esperar lo que pase en la asamblea. La comisión directiva tampoco nos dio el padrón que cambia el quórum, entonces hicimos la reserva de derecho para impugnar en el caso de que se celebre la asamblea y el juez considere que esto sigue adelante, con las correspondientes acciones para impugnar de no cumplirse los recaudos”.

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A su turno, Claudio Giomi, secretario general del club defendió la causa en diálogo con Cadena 3: “Pudimos agradecer al juez la convocatoria a este espacio y nosotros ratificamos la voluntad de que sea la asamblea, la instancia en la que los socios discutamos el futuro de Belgrano.”

Giomi destacó que el magistrado quiso acercar las partes, pero no hubo manera: “Si el plantel de ellos es suspender, no tenemos mucho para hacer. La asamblea ya fue ratificada por IPJ, actuamos de acuerdo a derecho… hace más de un año que venimos trabajando con el proyecto de reforma del Estatuto y vienen a poner palos en la rueda… Vinieron a decir que no se haga y eso es violentar el principio de nuestra identidad como club”.