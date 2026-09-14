Belgrano realizará la Asamblea Extraordinaria

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba rechazó el pedido de un grupo de socios para suspender la Asamblea Extraordinaria convocada para este martes 15 de septiembre.

En la reunión se tratará la reforma integral del estatuto del club. La IPJ consideró que no se acreditaron motivos suficientes para frenar la asamblea.

La resolución aclara que esto no significa que la reforma esté aprobada: cualquier modificación que voten los socios deberá pasar posteriormente por un control de legalidad.

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FOTO: Artime en la audiencia

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Se tratarán cambios en derechos políticos, mandatos, transparencia y financiamiento de obras, entre otros puntos.

Cabe destacar que la reforma unifica en cuatro años los mandatos de la Comisión Directiva, la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Conducta, y fija un máximo de dos períodos para la presidencia. La dirigencia aclaró que, si Luis Fabián Artime vuelve a presentarse bajo el nuevo Estatuto, sus dos mandatos actuales no serán computados.

Entre las principales propuestas aparece el “Voto Joven”, que permitirá participar en asambleas desde los 16 años. También se busca modificar el esquema de los grupos familiares, donde actualmente el derecho a voto recae únicamente en el titular.

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FOTO: Merlino en la audiencia

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También se habilitan nuevas herramientas para financiar obras como la ampliación del Gigante de Alberdi, entre ellas fideicomisos, créditos, aportes de socios, patrocinadores y acuerdos de naming. Además, habrá mayores exigencias de transparencia y mecanismos de voto a distancia.

La Asamblea será en Arturo Orgaz 510, desde las 18.30 en primera convocatoria y las 19 en segunda. Para participar se exige ser mayor de 18 años, tener al menos un año de antigüedad, ser titular de Grupo Familiar o socio individual y tener paga la cuota de agosto.

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Alternancia: dos períodos, mayor representarividad, más renovación y la decisión, de socios y socias. ?????



Repuestas sobre el Proyecto de Modernización del Estatuto. Recordá que disponés del documento completo en https://t.co/prUUBRp4Tv, junto a un cuadro comparativo con el… pic.twitter.com/WkVpTHRqk5 — Belgrano (@Belgrano) September 10, 2026

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