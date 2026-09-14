Javkin, de recorrida por las competencias: "Hoy un poquito de esgrima y gimnasia"

En el marco de la realización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recorrió este lunes las instalaciones donde se desarrolla la competencia de esgrima y dialogó al paso con Cadena 3 Rosario. El jefe municipal valoró especialmente la respuesta del público y la gran concurrencia que se registra en los distintos escenarios deportivos de la ciudad.

“Hoy venimos a ver esgrima y después un poquito de gimnasio”, contó Javkin durante su recorrida. El intendente explicó que su presencia en la jornada estuvo vinculada también al seguimiento de los representantes que compiten en la disciplina: “Vamos a tener varios esgrimistas finalistas, así que queríamos venir”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por sus sensaciones en las primeras jornadas de los Juegos, Javkin puso el acento en la participación de los rosarinos y visitantes que se acercan a disfrutar de las competencias.

“Lo mejor, la verdad, es ver sobre todo la cantidad de gente, cómo está disfrutando y apropiándose de los Juegos. Eso es lo más lindo que tienen”, destacó.

La importante convocatoria se convirtió en uno de los aspectos salientes de las jornadas de competencia en Rosario. Incluso en un día lunes, los escenarios deportivos volvieron a mostrar una importante presencia de público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Impresiona la cantidad de gente en cada estadio. Ayer era domingo y hoy está repleto igual”, remarcó el intendente.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan del 12 al 26 de septiembre y tienen a Rosario como una de sus principales sedes. El evento reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica y transforma a la provincia en escenario de una amplia agenda de competencias deportivas.