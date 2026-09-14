Javkin, de recorrida por las competencias: "Hoy un poquito de esgrima y gimnasia"
Consultado por sus sensaciones en las primeras jornadas , el intendente de la ciudad puso el acento en la participación de los rosarinos y visitantes que se acercan a disfrutar del evento.
14/09/2026 | 15:45Redacción Cadena 3
FOTO: Javkin recorrió competencias este lunes.
-
Audio. Javkin recorrió competencias este lunes.
Juegos Suramericanos
En el marco de la realización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recorrió este lunes las instalaciones donde se desarrolla la competencia de esgrima y dialogó al paso con Cadena 3 Rosario. El jefe municipal valoró especialmente la respuesta del público y la gran concurrencia que se registra en los distintos escenarios deportivos de la ciudad.
“Hoy venimos a ver esgrima y después un poquito de gimnasio”, contó Javkin durante su recorrida. El intendente explicó que su presencia en la jornada estuvo vinculada también al seguimiento de los representantes que compiten en la disciplina: “Vamos a tener varios esgrimistas finalistas, así que queríamos venir”.
/Inicio Código Embebido/
Juegos Suramericanos 2026. Pullaro celebró la gran afluencia de público en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó un balance positivo de los Juegos Suramericanos, resaltando la concurrencia en la inauguración y las actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
/Fin Código Embebido/
Consultado por sus sensaciones en las primeras jornadas de los Juegos, Javkin puso el acento en la participación de los rosarinos y visitantes que se acercan a disfrutar de las competencias.
“Lo mejor, la verdad, es ver sobre todo la cantidad de gente, cómo está disfrutando y apropiándose de los Juegos. Eso es lo más lindo que tienen”, destacó.
La importante convocatoria se convirtió en uno de los aspectos salientes de las jornadas de competencia en Rosario. Incluso en un día lunes, los escenarios deportivos volvieron a mostrar una importante presencia de público.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. Pullaro a Cadena 3 tras la apertura de los Juegos Suramericanos: “Son pequeñas caricias al alma”
El gobernador destacó la multitudinaria apertura en Rosario y consideró que el evento muestra una recuperación de la ciudad y la provincia. También reconoció las dificultades económicas: “La gente no la está pasando bien”.
/Fin Código Embebido/
“Impresiona la cantidad de gente en cada estadio. Ayer era domingo y hoy está repleto igual”, remarcó el intendente.
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan del 12 al 26 de septiembre y tienen a Rosario como una de sus principales sedes. El evento reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica y transforma a la provincia en escenario de una amplia agenda de competencias deportivas.
Lectura rápida
¿Qué evento se está realizando?
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quién es el intendente que recorrió las instalaciones?
El intendente de Rosario, Pablo Javkin.
¿Cuándo se desarrollan los Juegos?
Del 12 al 26 de septiembre.
¿Dónde se lleva a cabo el evento?
En Rosario, una de las principales sedes.
¿Por qué es importante la participación del público?
Porque demuestra la apropiación y disfrute de los Juegos por parte de los rosarinos y visitantes.