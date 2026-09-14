Milei reunió a su Gabinete: Malvinas, Presupuesto y la reforma electoral, los ejes de la agenda

El presidente Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en pleno, en la previa de la presentación del Presupuesto 2027 y del inicio del debate en comisión del Senado sobre la reforma política.

El encuentro se extendió durante una hora y media y tuvo como principales ejes la situación económica y la cuestión Malvinas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En materia económica, el mandatario ratificó la intención de profundizar el rumbo y, según detalló La Nación, deslizó ante sus ministros: “Al populismo no se le gana con más populismo”.

En ese marco, se interpreta que el proyecto presupuestario podría mantener un ajuste.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Malvinas, en el centro de la escena

Durante la reunión también se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina en torno a la cuestión Malvinas. Desde Balcarce 50 señalaron que “se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo”.

El encuentro se produjo además en la antesala del envío al Congreso del proyecto conocido como “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, vinculado a Malvinas.

Inicialmente, el Gobierno había previsto enviar la iniciativa este lunes, pero el plazo se dilató para el transcurso de esta semana, aunque todavía no se precisó qué día será remitida al Congreso.