Osvaldo Giordano: “Es imposible que Argentina tenga créditos con este nivel de impuestos”

¿La economía argentina está comenzando a reaccionar o sigue estancada?

El Gobierno logró metas importantes en el ordenamiento fiscal y en la baja de la inflación, pero esto se consiguió a costa de una economía que sufre en términos de producción, lo que impacta negativamente en el empleo y los salarios, salvo en sectores muy específicos.

¿Considera que existe una asociación inevitable entre mantener la estabilidad y frenar el crecimiento económico?

No es así. Con un esquema cambiario y financiero más libre, con tasas de interés más bajas y sin cepo, tal vez se habría sacrificado un poco de la velocidad en la baja de la inflación, pero se habrían obtenido mejores resultados en el empleo y la producción.

En esta etapa del programa económico, ¿se requiere una sintonía más fina en lugar de un ajuste drástico?

Es necesario prestarle más atención a la producción. La economía enfrenta problemas acumulados de larga data, como el déficit de infraestructura, un sistema impositivo distorsivo y la falta de crédito, provocada por la desconfianza que lleva a los argentinos a ahorrar en dólares fuera del circuito productivo.

¿Por qué los distintos gobiernos no avanzan en una reforma para reducir la carga tributaria?

Prevalece un diagnóstico equivocado que sostiene que primero se debe bajar el gasto público para recién después reducir los impuestos, un proceso que exigiría más de una década de austeridad. Existe un camino alternativo donde los buenos impuestos sustituyan a los malos.

¿Cómo operaría concretamente esa sustitución impositiva?

Consiste en recaudar bien el IVA para que este impuesto compense la eliminación de tributos distorsivos como Ingresos Brutos y las tasas municipales. Este modelo de simplificación tributaria ya se está implementando en Brasil y es plenamente aplicable en la Argentina.

En las transacciones cotidianas se percibe un incremento del comercio no registrado. ¿A qué responde este aumento de la evasión?

Responde a la extrema complejidad del sistema tributario y a la falta de modernización en la administración fiscal. No se están aprovechando las herramientas tecnológicas para simplificar el pago a quienes quieren cumplir y mejorar los controles sobre la informalidad.

¿Por qué las herramientas de pago digitales no han logrado reducir la informalidad en el país?

Porque en lugar de incentivar los pagos digitales, se aplican más impuestos sobre el dinero digital que sobre el efectivo, lo que promueve los descuentos por pagar en billetes. La caída en la recaudación no se debe únicamente al nivel de actividad, sino también al retraso en la modernización de la gestión tributaria.

Desde la perspectiva del IERAL, ¿cuál es la situación productiva de las distintas regiones del país?

La realidad es muy diversa: Vaca Muerta tracciona fuertemente en Neuquén y Río Negro, mientras que la cuenca del Golfo San Jorge y Santa Cruz sufren pérdidas de empleo por reconversión. Cuyo enfrenta dificultades por la crisis vitivinícola, el Norte muestra oportunidades en minería y madera, el agro en la región pampeana proyecta buenas perspectivas por el clima, y los grandes centros urbanos están más deprimidos por la caída en la industria, el comercio y la construcción.

Ante el debate sobre la competitividad industrial, ¿existen sectores destinados a desaparecer o es viable una reconversión?

Las empresas deben realizar cambios internos para ganar eficiencia, pero también se deben corregir los factores externos que atentan contra la competitividad, como la falta de crédito, la infraestructura deficiente y la alta presión impositiva. Es un error tildar a todas las industrias de ineficientes o pretender sostener esquemas de protección extrema.

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La reciente sentencia de la Corte Suprema sobre las tasas municipales volvió a poner el foco en el financiamiento. ¿Cómo impactan los impuestos en el crédito?

En la Argentina es imposible tener crédito accesible porque los financiamientos están cargados de impuestos, algo que no ocurre en el resto del mundo. Además, muchas tasas municipales son ilegales porque no responden a una prestación de servicio concreta e individualizada.

Sin recurrir a subsidios ni proteccionismo, ¿qué herramientas tiene el Gobierno para mejorar la competitividad?

Debe establecer un régimen monetario y cambiario que fomente el crédito, permitiendo que los ahorros en dólares se vuelquen a financiar la inversión y el consumo, además de avanzar en la simplificación impositiva, la infraestructura y la desregulación.

Si se fomenta una mayor liquidez o crédito, ¿existe el riesgo de acelerar la inflación?

No existe riesgo de una disparada inflacionaria porque no hay débito fiscal que obligue a emitir moneda. Aceptar un impacto menor o una baja más gradual de la inflación es un costo razonable si a cambio se logra la recuperación de la actividad económica, el empleo y los salarios.

Para finalizar, ¿qué libro, película o serie recomendaría a nuestra audiencia?

Recomiendo las dos novelas de Eduardo Sacheri sobre la guerra de Malvinas.

Entrevista de Sergio Suppo.