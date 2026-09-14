Marcelo Elizondo: “Argentina está en un proceso de cambio que puede generar oportunidades”

FOTO: La energía, uno de los rubros con mayor crecimiento en el país.

El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo analizó en diálogo con Cadena 3 el proceso de transformación económica que atraviesa Argentina y destacó el crecimiento de las exportaciones.

“Nunca hay algo asegurado, pero todo indica que se está produciendo en Argentina un proceso de transformación enorme: las exportaciones van creciendo 23% y llevan dos años de crecimiento, con un dinamismo en el que se gana participación en el comercio internacional”, señaló.

Elizondo destacó que el fenómeno no se limita a Vaca Muerta. “Siguen siendo los productos de origen agropecuario muy importantes, pero combustibles y energía crecieron 50% entre este año y el pasado”, explicó.

En ese sentido, proyectó que, si se mantiene esta dinámica, “entre 2030 y 2035 habrá más sectores exportadores, lo cual es muy bueno, más empresas exportadoras, lo que generará competitividad interna, infraestructura, competencia tecnológica e instrumentos para no padecer tensiones cambiarias”.

“La expectativa es que Argentina está en un proceso de cambio que puede generarnos muchas oportunidades”, sostuvo.

Las reformas pendientes

El especialista consideró que el país atraviesa un proceso de reformas que calificó como “ambicioso y acertado”, aunque reconoció que genera costos.

“Está la estabilización macroeconómica, economía de mercado, desregulación y reinserción internacional, pero quedan muchas reformas por hacer”, afirmó.

Entre las medidas pendientes, mencionó la necesidad de suprimir retenciones, quitar restricciones cambiarias, avanzar sobre las partes menores del cepo y realizar una reforma impositiva que permita mejorar la competitividad de las empresas.

También planteó la necesidad de mejorar la eficiencia de la burocracia en áreas como puertos y aduanas.

“Queda mucho para hacer. Se hizo mucho, pero queda mucho por hacer, y también por parte del sector privado”, remarcó.

“Hay problemas de confianza y expectativa”

Elizondo señaló que algunos sectores están mostrando una mejor reacción que otros. “Hay rubros que reaccionan muy bien, como el agro, minería, energía, químicos, y otros que vienen de atrás”, indicó.

Sobre la industria, sostuvo que “está sin reacción”, mientras que la construcción “está empezando a reaccionar”.

“No me gusta hablar de derrame: creo que tiene que haber una recuperación de la confianza que permita volver a invertir y aumente la demanda de la moneda, se recupere el crédito y mejore la capacidad adquisitiva”, explicó.

Y agregó: “Creí que con las reformas en marcha iba a ocurrir más rápido: creo que hay problemas de confianza y expectativa, pero hay reformas pendientes convergentes con la línea económica que trae la agenda hasta ahora, y con tareas por delante”.

Por último, al referirse a la pérdida de poder adquisitivo y de capacidad salarial, sostuvo: “Mi impresión es que la pérdida de poder adquisitivo y capacidad salarial no tiene que ver con el ajuste, sino con todo. Tienen que converger algunos lineamientos sobre los que hay que trabajar. No me imagino una reacción inmediata”.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Alejandro Bustos