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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, Salta tendrá una temperatura mínima de 5° y una máxima de 23°. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un día mayormente seco.

15/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta presenta broken clouds con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 7°. La humedad se encuentra en un 92%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de frescura durante la mañana, pero se espera que el clima se torne más agradable hacia la tarde, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas agradables. El miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Para el jueves 17, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con nubes cubriendo el cielo. El viernes 18, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 27°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el sábado 19, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo despejado.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Salta?
Se anticipa un día con temperaturas entre 5° y 23°, con cielo parcialmente nublado.

¿Cuáles son las condiciones actuales?
El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 8° y una humedad del 92%.

¿Qué se prevé para mañana?
El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo despejado.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en Salta.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado 19 se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, con cielo despejado.

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