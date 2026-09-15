FOTO: Día Nacional de la Adopción en Argentina: una fecha para reflexionar sobre la familia

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) – La adopción es un proceso que despierta diversas motivaciones en las personas. Sin embargo, es crucial recordar que adoptar implica encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia.

La adopción es una solución a la situación de algunos niños y adolescentes privados de cuidados parentales. Su objetivo es garantizar el derecho de estos menores a vivir en un entorno familiar que les brinde el amor y la atención necesarios para su desarrollo.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el proceso de adopción debe ser gradual y implica un compromiso firme y duradero que va más allá de las circunstancias momentáneas.

La paternidad o maternidad no es transitoria, sino permanente. El rechazo o desistimiento por parte de los adoptantes puede causar consecuencias emocionales significativas en los niños y adolescentes involucrados.

Cada 15 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Adopción, una ocasión que invita a reflexionar sobre el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar que les ofrezca amor, cuidados y contención.

Esta fecha, impulsada para incorporar la temática de la adopción en la agenda pública desde una perspectiva de derechos, representa una oportunidad crucial para derribar mitos, informar con precisión y acompañar tanto a quienes desean adoptar como a las instituciones involucradas en el proceso.

"Adoptar es alumbrar. No acompañamos solamente el deseo de adoptar de los adultos; preparamos y guiamos a las personas para construir una familia respetando la historia, los tiempos y los derechos de cada niño, niña o adolescente", expresaron desde el equipo interdisciplinario de la Red Argentina por la Adopción.

El foco en la infancia es un principio clave. La adopción no debe considerarse como un medio para dar un hijo a una familia, sino como la restitución del derecho de un niño, niña o adolescente a tener una familia.

Asimismo, el acompañamiento e información son esenciales para preparar a los postulantes de manera jurídica, psicológica y social, lo que permite construir vínculos sólidos y respetuosos de las identidades de origen.

La visibilización de convocatorias públicas es otra de las prioridades. Se hace un llamado a prestar atención especial a las infancias de mayor edad, grupos de hermanos y niños con situaciones de salud complejas que esperan una familia en todo el país.

Desde la Red Argentina por la Adopción, se llevan a cabo acciones continuas de orientación a familias, capacitación a instituciones y empresas, difusión de convocatorias y colaboración activa con hogares de tránsito.

En esta semana conmemorativa, la organización invita a la población a sumarse a la difusión de la campaña, enfatizando que el compromiso colectivo es fundamental para transformar la realidad de la adopción en Argentina.