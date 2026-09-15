Descubren vínculo entre bajos niveles de vitamina D y mayor dolor postoperatorio en pacientes de cáncer de mama

Investigadores hallaron que los bajos niveles de vitamina D podrían incrementar el dolor y la necesidad de analgésicos opioides en mujeres que se someten a cirugía por cáncer de mama. Este estudio, realizado en el Hospital Universitario de Fayoum en Egipto, incluyó a 184 pacientes que se preparaban para una mastectomía, donde se extrae una mama completa.

Los resultados indicaron que las pacientes con deficiencia de vitamina D, definida como niveles por debajo de 30 nmol/L, fueron tres veces más propensas a experimentar dolor moderado a severo en las primeras 24 horas postoperatorias. Además, estas mujeres utilizaron significativamente más tramadol, un analgésico opioide, en comparación con aquellas que presentaron niveles adecuados de vitamina D.

Durante la cirugía, los pacientes recibieron fentanilo, un opioide potente para controlar el dolor agudo. Posteriormente, todos los pacientes recibieron paracetamol intravenoso cada 8 horas. La cantidad de tramadol administrada fue controlada por un sistema que permitía a las pacientes autoadministrarse el medicamento.

Los investigadores realizaron un seguimiento del dolor reportado por las pacientes inmediatamente después de la cirugía y a intervalos de 6, 12, 18 y 24 horas. También se registraron náuseas, vómitos y niveles de sedación. Las diferencias en el dolor fueron evidentes en el primer día de recuperación, donde las pacientes con deficiencia de vitamina D reportaron dolor moderado (4-6 en una escala de 0 a 10) en mayor medida que aquellas con niveles suficientes.

El uso de tramadol también fue notablemente mayor en el grupo con deficiencia de vitamina D, quienes necesitaron un promedio de 112 mg, en comparación con el grupo con niveles adecuados. Esto es relevante ya que el uso de opioides puede conllevar efectos secundarios como náuseas, vómitos y confusión, además de riesgos de dependencia.

A pesar de los hallazgos, los autores del estudio advirtieron que no se puede establecer una relación de causa y efecto debido a que el estudio fue observacional y se realizó en un solo centro. No se midieron marcadores inflamatorios que podrían ayudar a comprender los mecanismos biológicos detrás de la relación entre la vitamina D y el dolor postoperatorio.

Los investigadores concluyeron que "la deficiencia de vitamina D se asocia con una mayor ocurrencia de dolor postoperatorio moderado a severo y un aumento en el consumo de opioides en pacientes que se someten a mastectomía unilateral". Además, sugirieron que la suplementación de vitamina D antes de la cirugía podría ser beneficiosa para las pacientes con niveles bajos.