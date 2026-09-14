Robo de camisetas: se entregó uno de los buscados por asaltar al vendedor en el clásico

FOTO: Se entregó el hombre buscado por el robo a un vendedor ambulante durante el clásico rosarino.

Un hombre de 26 años, identificado como Axel U., se entregó este lunes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) y quedó detenido por el robo a un vendedor ambulante ocurrido el pasado 6 de septiembre, el día del clásico rosarino, en inmediaciones de bulevar Rondeau y Olivé.

El hecho tomó estado público luego de que un grupo de personas sustrajera indumentaria del Club Atlético Rosario Central al vendedor.

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La investigación comenzó a partir de ese episodio y, con el correr de los días, los pesquisas lograron identificar a varias personas que estarían vinculadas al robo. Con esas pistas, la fiscalía interviniente solicitó distintas medidas judiciales.

Durante la jornada del sábado se realizaron dos allanamientos para intentar localizar a Axel U., uno de ellos en inmediaciones de Cochabamba al 200 bis. No fue encontrado.

Mientras las tareas investigativas continuaban, el sospechoso decidió presentarse por sus propios medios este lunes en la Base Operativa de la PDI, acompañado por sus abogados defensores.

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Tras la consulta con la fiscal interviniente, se dispuso su detención y quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la fiscal Cornier, quien continúa con las medidas para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la situación procesal de los demás involucrados.