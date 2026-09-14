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Robo de camisetas: se entregó uno de los buscados por asaltar al vendedor en el clásico

Axel U., de 26 años, era buscado desde la semana pasada por el robo de indumentaria de Rosario Central a un vendedor ambulante en bulevar Rondeau y Olivé.   

14/09/2026 | 21:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Se entregó el hombre buscado por el robo a un vendedor ambulante durante el clásico rosarino.

FOTO: Se entregó el hombre buscado por el robo a un vendedor ambulante durante el clásico rosarino.

Un ataque inesperado transforma la vida de un vendedor ambulante

FOTO: Un ataque inesperado transforma la vida de un vendedor ambulante

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Un hombre de 26 años, identificado como Axel U., se entregó este lunes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) y quedó detenido por el robo a un vendedor ambulante ocurrido el pasado 6 de septiembre, el día del clásico rosarino, en inmediaciones de bulevar Rondeau y Olivé.

El hecho tomó estado público luego de que un grupo de personas sustrajera indumentaria del Club Atlético Rosario Central al vendedor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación comenzó a partir de ese episodio y, con el correr de los días, los pesquisas lograron identificar a varias personas que estarían vinculadas al robo. Con esas pistas, la fiscalía interviniente solicitó distintas medidas judiciales.

Durante la jornada del sábado se realizaron dos allanamientos para intentar localizar a Axel U., uno de ellos en inmediaciones de Cochabamba al 200 bis. No fue encontrado.

Mientras las tareas investigativas continuaban, el sospechoso decidió presentarse por sus propios medios este lunes en la Base Operativa de la PDI, acompañado por sus abogados defensores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras la consulta con la fiscal interviniente, se dispuso su detención y quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la fiscal Cornier, quien continúa con las medidas para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la situación procesal de los demás involucrados.

Lectura rápida

¿Quién se entregó a la policía?
Axel U., un hombre de 26 años, se entregó a la PDI.

¿Cuándo ocurrió el robo?
El robo ocurrió el 6 de septiembre, durante el clásico rosarino.

¿Dónde sucedió el robo?
En inmediaciones de bulevar Rondeau y Olivé.

¿Qué hizo la fiscalía?
La fiscalía solicitó medidas judiciales tras identificar a varios involucrados en el robo.

¿Quién está a cargo de la causa?
La causa está a cargo de la fiscal Cornier, quien investiga las responsabilidades del hecho.

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